Governo e Consórcio têm reunião e obras serão retomadas em 90 dias

GcomMT/Maria Anffe Secretário da Secid, Wilson teria se animado em reunião com Consórcio VLT

O secretário estadual de Cidades, Wilson Santos (PSDB), passou a manhã toda desta sexta (23) reunido com o Consórcio VLT, para chegar a um acordo sobre a retomada das obras que estão há mais de dois anos paradas. Segundo uma fonte palaciana, o tucano saiu bastante animado do encontro, pois uma etapa importante do processo foi encerrada.

Nos bastidores confirmam que já foi realizado um acordo financeiro, entretanto, é guardado "a sete chaves", porque o assunto ainda será debatido com o MP e TCE. A expectativa é de que a obra seja retomada em até 90 dias. A obra do modal deveria ter ficado pronto a tempo da Copa do Mundo de 2014, realizada em junho e julho de 2014.

O VLT deverá ser implantado em dois eixos em Cuiabá e Várzea Grande, na região Metropolitana: um do aeroporto Marechal Rondon até o Centro Político Administrativo (CPA); e o outro entre o Coxipó e o Centro da Capital. Este foi considerado a principal obra para o mundial, orçado inicialmente em R$ 1,477 bilhão.

As obras já consumiram R$ 1,06 bilhão dos cofres públicos, segundo a Secid. O projeto deveria ter sido executado até março de 2014, contudo, ainda hoje é objeto de desentendimento entre o governo estadual e o consórcio responsável na Justiça. Ambos estão em processo de conciliação e o empreendimento já passou por auditoria. Os serviços foram paralisados em dezembro de 2014.