Governo envia reforma tributária e outros 2 projetos para a Assembleia

O governo enviou à Assembleia, ainda ontem (30), o projeto de lei da reforma tributária. O Estado também mandou outros dois projetos, um que altera as normas que regem o Processo Administrativo Tributário (PAT) e outro que altera a cobrança do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação, de quaisquer Bens ou Direitos (ITCD).

O projeto da reforma tributária institui o ICMS. O objetivo da lei, elaborada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), é garantir mais simplicidade para o contribuinte, isonomia no cumprimento da lei, neutralidade e transparência.

A mensagem enviada para os deputados destaca que o projeto foi amplamente divulgado e discutido com a sociedade e que a reforma tributária irá colocar Mato Grosso “na vanguarda em relação aos demais Estados”.

Segundo o governo, a alteração nas normas que regem o PAT foi elaborada para garantir um processo simples e ágil. Na mensagem enviada à Assembleia, o governador Pedro Taques lembra que há quase 200 mil processos aguardando julgamento na secretaria de Fazenda (Sefaz), e que o novo PAT continuará moldado pelo princípio da ampla defesa e do contraditório.

Já a alteração no ITCD tem o objetivo de fazer justiça fiscal e facilitar o pagamento do imposto. Entre as alterações previstas está a ampliação dos limites de isenção do imposto, que irá atender uma parcela maior da população, além de alterar a forma de cálculo do tributo. Outra mudança é o aumento do número máximo de parcelas para o pagamento do contribuinte, que passará de seis para 36.

Taques admite reforma tributária por decreto se projeto não passar na AL

Debate

Ao longo das últimas semanas, o governador Pedro Taques, os secretários de Estado e os deputados estaduais estiveram reunidos com representantes dos segmentos econômicos para apresentar a minuta da reforma tributária e debater melhorias no texto que foi encaminhado à Assembleia.

Na avaliação do secretário de Fazenda, Seneri Paludo, os encontros foram positivos e possibilitaram maior esclarecimento dos itens propostos na minuta. “Essas reuniões são resultado de um acordo feito pelo Executivo junto com o Legislativo e o nosso objetivo foi sentar com setor por setor, escutar as propostas e os projetos de melhoria e trazer um entendimento para poder consolidar a minuta”, frisou Seneri.

"Vamos estudar os projetos para verificar as prioridades e colocá-los em regime de urgência urgentíssima para apreciação na Casa", completou o deputado Dilmar Dal Bosco, líder do governo na Assembleia.

Em audiência pública, que marcaria o fim das discussões da reforma tributária, proposta pelo governo estadual, deputados estaduais pediram para que a votação do projeto seja adiada para o primeiro semestre de 2017. Caso isso aconteça, a nova lei fiscal só entrará em vigor no início de 2018 em Mato Grosso. Mas nada está definido ainda. (Com Assessoria)

Em audiência, deputados propõem adiar votação da reforma tributária