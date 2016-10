Governo explica medidas para fazer o desenquadramento da Caramuru

O Governo do Estado divulgou nota informativa explicando os motivos do desenquadramento da Caramuru Alimentos do programa de incentivos fiscais do Estado. A empresa foi citada pelo candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB) em denúncia sobre suposto esquema de propina envolvendo o adversário Emanuel Pinheiro (PMDB).

Entre as medidas adotadas pelo Executivo contra a Caramuru Alimentos está o encaminhamento ao Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira). O Ministério Público Estadual (MPE) também foi informado sobre as irregularidades.

Leia, abaixo, a íntegra da nota informativa:

"Para efeito de publicidade e transparência as Secretarias de Desenvolvimento Econômico (Sedec) e de Fazenda (Sefaz) informam que o Conselho de Desenvolvimento Econômico (Cedem) aprovou, no dia 28 de janeiro de 2016, o desenquadramento de três unidades da Caramuru Alimentos do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial (Prodeic).

As três unidades localizadas em Água Boa, Querência e Canarana foram alvos da auditoria realizada por equipe multidisciplinar da Sedec, Sefaz e da Controladoria-Geral do Estado (CGE), no início de 2015, com uma amostra de 20 empresas. O relatório indicou que 100% desses processos apresentaram falhas formais e 40% apresentaram falhas legais.

A partir dessa primeira lista de empreendimentos, o governador Pedro Taques determinou que todos os processos do Prodeic fossem analisados um a um. A Sedec, então, deu início ao plano de providências e, sistematicamente, os processos cujos benefícios foram concedidos até dezembro de 2014 vêm passando por uma checagem, e aqueles que contêm falhas formais e/ou legais são levados à votação do Cedem para o desenquadramento.

Após os desenquadramentos, relatórios com informações dessas empresas são encaminhados ao Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (Cira) e ao Ministério Público Estadual para as devidas medidas cabíveis.

