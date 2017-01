Governo inicia diálogo com a Caixa por financiamento para retomar VLT

Gilberto Leite/Rdnews Obra do Veículo Leve Sobre Trilhos está parada desde dezembro de 2014; contrato está judicializado

O secretário estadual de Cidades (Secid) Wilson Santos se reuniu com representantes da Caixa Econômica Federal (CEF) para dar início às negociações financeiras para o término da obra do VLT. “A Caixa acredita que o Estado tem condições de endividamento, mas a palavra final será da Secretaria do Tesouro Nacional (STN)”, explicou o gestor após o encontro realizado nessa quinta (19), na Secid.

O superintendente da Caixa, Moacyr Espírito Santo, que participou do diálogo acompanhado de sua equipe de finanças e engenharia, ressaltou que o financiamento para o VLT é tido como prioridade pelo Ministério das Cidades e, portanto, a instituição financeira vai trabalhar para isso. “Vamos manter contato entre as nossas equipes para conseguirmos fechar essa tratativa”, salientou.

Após a solução da questão financeira, que ainda não houve fechamento do montante, Wilson explica que faltará a questão judicial, segundo o gestor, última fase antes de dar início à obra. O secretário explica ainda que, na próxima quarta, haverá uma reunião com ministério das Cidades para dar continuidade nas tratativas.

O deputado licenciado lembra ainda que as fases de negociação com o Consórcio VLT Cuiabá-Várzea Grande, responsável pela obra, e a montagem de uma equipe qualificada para retomar os trabalhos estão superadas. Portanto, restando apenas a parte financeira e judicial.

De acordo com o secretário, nenhum quilômetro de trilho será instalado até que toda a negociação de todo o VLT tenha sido homologada pela Justiça. “Estamos aguardando a ratificação da Justiça para retomarmos a construção, trabalhando para que as obras sejam retomadas nesse semestre”, acredita.

As obras

As obras do Veículo Leve Sobre Trilhos estão paradas desde dezembro de 2014 e há dois anos o contrato está judicializado. Um dos principais impasses para a conclusão da construção é a questão financeira. Em documento oficial encaminhado ao Estado, o consórcio construtor pediu R$ 1,2 bilhão para terminar o modal. Todavia, a consultoria feita pela empresa KPMG, com autorização da Justiça Federal, concluiu que as obras poderiam ser finalizadas com o desembolso de apenas R$ 602 milhões.

Até o momento, o Governo de Mato Grosso já repassou R$ 1,066 bilhão ao Consórcio VLT Cuiabá. O montante inicial contratado para a conclusão da obra pelo Regime Diferenciado de Contratação (RDC) foi de R$ 1,4 bilhão. (Com Assessoria)