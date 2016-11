Governo inicia diálogo para aprovar a reforma tributária até dezembro

Rafaella Zanol Governador Pedro Taques (PSDB) ao lado da equipe responsável pelas mudanças propostas

O Governo Pedro Taques (PSDB) faz um mutirão de reuniões com empresários e deputados para obter a chancela necessária para aprovar a nova legislação tributária do Estado. Caso obtenha êxito, todas as atuais normas (leis, portarias, decretos e ofícios) deixam de ter validade.

A ideia é que o projeto chegue à Assembleia até o próximo dia 20 e seja aprovado até 22 de dezembro. A implementação, entretanto, pode demorar alguns meses, dependendo das negociações, tendo em vista que todos os setores vão precisar se adequar.

A tarefa é árdua e demandará bastante capacidade de articulação junto aos empresários, sindicatos, federações e deputados.

Até lá, os seguimentos serão ouvidos e poderão avaliar as perdas e ganhos com a alteração que, basicamente, unificará as alíquotas existentes. Hoje, a base tributária de Mato Grosso está alicerçada em três eixos: exportação (desonerada pela Lei Kandir); operações interestaduais; e consumo (que vai de 0 a 37%). As alíquotas, entretanto, são as mais variadas. A ideia é fazer ajustes que permitam que o Estado arrecade os mesmos R$ 10 bilhões previstos, mas com uma política isonômica e com alíquota única para cada setor.

Assim, na prática, alguns pagarão menos e outros, que contribuem pouco, passarão a ter uma alíquota maior. “Se todos pagarem, todo mundo paga menos”, reforçou o secretário de Fazenda Seneri Paludo, em encontro com jornalistas.

Também participaram os secretários de Planejamento e Comunicação, Gustavo Oliveira e Jean Campos, respectivamente, além do governador Pedro Taques (PSDB).

Taques classificou o atual modelo como um “cipoal administrativo” que trava o sistema financeiro do Estado. Nesta linha, um dos argumentos do Executivo é o fato de Mato Grosso ser o único Estado com este modelo fiscal no país – que foi criado na gestão Blairo Maggi, pelo então secretário de Fazenda e hoje conselheiro do TCE Waldir Teis. “É uma jaboticaba de Mato Grosso”, disse o governador.

Os principais princípios do novo escopo, elaborado pela Fundação Getúlio Vargas, são neutralidade; simplicidade; transparência; e isonomia. A FGV apresentou 8 modelos e o Estado escolheu um que considera “factível”. “O contribuinte saberá o que, de fato, vai pagar”, reforça Taques, ao justificar que hoje existem muitas normas e interpretações, o que causa insegurança para os dois lados.

Para tanto, entretanto, o Executivo terá que mudar o arcabouço tributário do Estado, remendado e retalhado durante os últimos anos, graças a emendas feitas por decretos, portarias, ofícios e outros mecanismos. Nesta cota de normas que vão para o “lixo” também entra o polêmico decreto 380, que nem chegou a vigorar de fato.

Caso a proposta passe pela Assembleia, estes artifícios não poderão mais ser utilizados pelo chefe do Palácio Paiaguás. Ocorre que a lei estabelece que alterações só poderão ser aprovadas por meio de nova legislação, a ser apreciada pelos deputados estaduais.

O secretário de Planejamento reforçou que o modelo atual está falido e que é necessário reorganizar a lei. Reconhece, entretanto, que não se pode acabar com um modelo num dia, e começar no outro, por isso, deve ser realizado um processo de transição.