Governo interrompe escalonamento e folha sai todo dia 10 por 8 meses

Gcom Medida que define pagamento de salário dia 10 deve vigorar até junho de 2017 para todos servidores

O Governo do Estado anunciou que o pagamento dos salários dos servidores públicos será efetuado todo dia 10 a partir de dezembro. A medida que também inclui comissionados, aposentados e pensionistas foi comunicada ao Fórum Sindical nesta quarta (23) através de oficio assinado pelo secretário estadual de Gestão Júlio Modesto.

"Tendo em vista a situação econômica vivida no momento pelo Estado, bem como as questões referentes ao fluxo de caixa, o governo do Estado definiu que o pagamento da folha do mês de novembro, ocorrerá no dia 10 de dezembro, do ano vigente", diz o documento encaminhado à entidade que representa 32 sindicatos e associações do funcionalismo público estadual.

A medida deve vigorar até junho de 2017. Além disso, atingirá todos os servidores sem escalonamento. "Os pagamentos dos subsídios dos servidores públicos do Estado deste mês até junho de 2017 ocorrerá até o dia 10 do mês subsequente ao mês trabalhado, sem escalonamento", completa o ofício.

Embora gere descontentamento, o pagamento no dia 10 é absolutamente legal. A data está prevista na Constituição de Mato Grosso.

Escalonamento

Nos últimos dois meses, o Executivo escalonou o pagamento dos salários em três datas. Os servidores que têm remuneração líquida de até R$ 3 mil receberam no último dia 31 de outubro. Os demais tiveram o salário pago até o dia 10 de novembro.

Governo paga o salário de 55% dos servidores; acima de R$ 3 mil, dia 10