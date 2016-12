Governo isenta empresa responsável por trecho de deslizamento de MT

Assessoria Trecho da rodovia de Chapada dos Guimarães reconstruído após deslizamento

O governo vai rescindir contrato com a empresa Ensercon que é uma das responsáveis pela pavimentação de 43 km da rodovia MT-020, entre Chapada dos Guimarães e o distrito de Água Fria. Apesar de ela não ser responsável pelo trecho mais polêmico que levou ao deslizamento da pista em 21 de novembro, o governo diz que houve inércia da empresa.

"O atraso no cronograma causou danos na ocasião das fortes chuvas. Isso porque, só havia apenas o serviço de terraplanagem executado em parte do trecho. Diante deste cenário, não restou outra alternativa senão a Sinfra decidir por fazer a rescisão do contrato com a empresa", afirma o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte, ressaltando que a empresa já havia sido notificada quatro vezes.

A outra empresa, Destesa Terra, responsável pelos outros 23 km da rodovia, incluindo o pedaço que desmoronou, foi isenta de qualquer culpa no incidente, já que estava com todas as suas obrigações em dia. “A Destesa cumpriu o cronograma a risca. Houve uma conclusão dos nossos técnicos e dos técnicos do Crea, que as causas que resultaram no acidente foram causas naturais, relacionadas a questão da chuva. Choveu em um dia o que chove em um mês de novembro”, explica Marcelo Duarte em relatório apresentado nesta segunda (19).

O já havia adiantado o resultado do laudo do Crea, que apontou que o desmatamento auxiliou no deslizamento da MT-020. E, neste sentindo, Marcelo Duarte reafirma que a segunda empresa não teve responsabilidade.

“Na área vizinha teve um desmate que não foi devidamente tratado e todo o assoreamento caiu para aquela área da rodovia. Há uma conclusão unânime dos técnicos do Crea que, nesse caso, a empresa está isenta. Desta forma continuará no trecho até concluir”, disse.

Alexandra Lopes/Rdnews Secretário de Infraestrutura e Logística Marcelo Duarte com a equipe técnica

A chuva de 21 de novembro provocou o rompimento de parte do trecho entre Chapada dos Guimarães e o distrito de Água Fria, da MT-020. Desde então, ações emergenciais estão sendo executadas para recuperar os danos que ocorreram na rodovia. Com a atuação emergencial, em menos de um mês, o trecho da pista danificado foi reconstruído, com serviços executados pela Destesa que detém o contrato de pavimentação. A obra de pavimentação ainda não foi finalizada. A previsão de entrega é para o final de 2017.

O engenheiro do Crea, André Luiz Schuring, reforça que as fortes chuvas foram as principais causas para o deslizamento e que não ocorreu problema na execução do projeto da obra de pavimentação. “Todas as identificações que foram feitas, elas partiram de um sinistro, esse sinistro, que a gente conseguiu identificar, que houve um volume de água muito grande, em um espaço muito curto, numa região de solo arenoso, complicado para agricultura”, disse André.

Laudo aponta que desmatamento auxiliou no deslizamento da MT-020

Nova licitação

Questionado se haverá uma nova licitação no trecho que era de responsabilidade da Ensercon, o secretário disse que uma equipe vai verificar na licitação se houve 2° ou 3° colocado. Havendo, providenciará o chamamento para concluir o trecho o mais rápido possível.

Os dois trechos, que, somados, totalizam 46 km, tem um custo aproximado de R$ 16 milhões.

Os relatórios dos engenheiros da Sinfra e do Crea somam mais de 100 páginas e serão encaminhados para o Tribunal de Contas do Estado (TCE) e para a secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA).