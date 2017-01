Governo levanta ficha de invasores e está preparado para ação repressiva

Gilberto Leite Secretário de Segurança, Rogers Jarbas, explicou que a Sesp pode agir, a partir do momento que entender que há uma demora do Ministério da Justiça para reforço solicitado na reintegração da área

Não só identificamos todos que estão relacionados a essa prática delitiva, como temos mapeado todos os criminosos que agiram antes dessa invasão. Sabemos nome, endereço e telefone. A afirmação é do secretário estadual de Segurança Pública, Rogers Jarbas, sobre o grupo criminoso que ocupa o garimpo na Serra do Caldeirão, em Pontes e Lacerda (a 483 km de Cuiabá). “Temos todo o conhecimento necessário para fazer uma ação repressiva de qualidade, isso eu garanto”, disse em entrevista na manhã desta quinta (12).

O garimpo ilegal foi invadido, pela terceira vez, em 31 de dezembro, por um grupo de aproximadamente 150 criminosos fortemente armados. Esse grupo tem cobrado dos garimpeiros um percentual que varia de 30% a 50% sobre o ouro extraído da terra.

Na tarde da última quinta (5), 32 profissionais enviados pela Sesp passaram a atuar na cidade e região para coibir atos delitivos, bem como aumentar a sensação de segurança. Desde então, este grupo já realizou oito prisões. “Os índices criminais reduziram, e muito, em toda região de Pontes e Lacerda em relação à presença desses profissionais”, garantiu Rogers.

O secretário revelou que existe um planejamento e um plano de ação sendo desenvolvidos para desocupar a área do garimpo. “Somos aptos a fazer, a qualquer instante, a reintegração”, declarou. Ele ponderou, contudo, que gostaria de falar com o ministro da Justiça antes dessa ação, pois entende ser necessário que o Ministério da Justiça faça a manutenção do área após a intervenção para evitar novas invasões. “Mas se necessário for, nós faremos a reintegração, não vamos aguardar”, alertou.

Rogers explicou que a Sesp pode agir a partir do momento que entender que há uma demora do Ministério da Justiça para esse reforço. Neste sentido, afirmou que desde o primeiro dia da invasão, a secretaria possuía condições de fazer a imediata reintegração. “Agora, seria uma irresponsabilidade fazer isso sem ter uma estrutura do governo federal para manter aquela área segura não só para a população do entorno, mas para as pessoas que estão fazendo a pesquisa do minério”, concluiu.

