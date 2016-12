Governo libera R$ 34 mi de emendas a deputados em 2 partes de R$ 17 mi

Gilberto Leite Secretário-chefe da Casa Civil, Paulo Taques, afirma desconhecer que os deputados estejam ameaçando barrar os projetos do Governo que tramitam na AL, caso Executivo não libere as emendas

Em meio aos projetos do Executivo que tramitam na Assembleia, o chefe da Casa Civil Paulo Taques anuncia que o governo deverá pagar o restante das emendas aos deputados estaduais em duas parcelas iguais. A primeira, R$ 17 milhões, será feita ainda este mês. E a outra em janeiro, totalizando R$ 34 milhões. Em junho, o Governo já havia repassado R$ 10,5 milhões aos parlamentares com recursos destinados à área de saúde.

Nesta reta final de fechamento do exercício. a principal mensagem de interesse do Executivo é a reforma tributária e deve ser aprovada até o final deste ano, para ter validade já no ano que vem. De todo modo, o Executivo já anunciou que se os parlamentares decidirem “trancar” a pauta, a reforma será implementada por meio de decreto governamental.

Paulo Taques desconhece que os deputados estejam ameaçando barrar os projetos, caso o Executivo não libere as emendas. “Pra mim não chegou nenhuma conversa sobre trancamento de pauta. O pagamento das emendas, inclusive, está adiantado”, explica o secretário referindo-se a conversas com o presidente da Assembleia Guilherme Maluf (PSDB), o presidente eleito Eduardo Botelho (PSB) e com o líder do governo Dilmar Dal´Bosco (DEM).

As emendas causaram polêmica entre Executivo e Legislativo, em agosto de 2015, uma vez que o governo ingressou no Tribunal de Justiça com Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin), questionando a legalidade da obrigação de destinar 1% da corrente líquida do Estado para emendas parlamentares.

Parlamentares ficaram furiosos e cobraram explicações formais do Executivo, enquanto os mais exaltados até defenderam que o então líder do Governo Wilson Santos (PSDB) colocasse o cargo à disposição, como represália.

Emendas

A legislação estabelece que 1% da Receita Corrente Líquida do Estado no exercício anterior deve ser aplicada nas emendas parlamentares. Com isso, o valor destinado a cada deputado chegaria a R$ 4,8 milhões e metade dos recursos tem destinação determinada, sendo 12% para saúde, 25% para educação, 6,5% para esportes e 6,5% para cultura.