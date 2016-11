Governo nega retirada de recursos do VLT para pagamento de salários

A Secretaria Estadual de Planejamento (Seplan) informa que os decretos orçamentários publicados no Diário Oficial, que circulou nesta terça (22 ), não representam remanejamento de recursos. Segundo nota oficial, o Estado não recebeu neste ano as parcelas financeiras destinadas ao custeio da execução da obra do VLT, embora esta previsão conste no orçamento 2016 conforme regras estabelecidas no contrato de financiamento.

A Seplan também afirma que, por recomendação do Tribunal de Contas do Estado (TCE), quando há frustração de receita é necessário anular o respectivo orçamento, visto que não haverá lastro financeiro. Por isso, em função do reconhecimento pelo Tesouro Nacional dos créditos ao estado de Mato Grosso em virtude do repasse das compensações de exportação (FEX), o orçamento 2016 foi suplementado para pagamento de despesas com pessoal.

Ressalta ainda que os decretos 570 e 576 implementam as alterações orçamentárias dentro das normas legais vigentes. “Assim, o Governo do Estado salienta que não utilizou o recurso financeiro do VLT para pagamento de despesa de pessoal”, diz trecho da nota.

Governo retira R$ 10 mi do VLT para garantir pagamento da folha salarial