Governo obtém 1 milhão de dólares do BID para capacitar os servidores

O governo obteve aval do Ministério de Relações Exteriores para receber 1 milhão de dólares (R$ 3,7 milhões) do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) dos Estados Unidos (EUA).

A liberação é resultado de articulação do governador Pedro Taques junto à instituição norte-americana. Em maio deste ano, o governador esteve nos EUA, onde cumpriu agenda em Washington e Nova York na busca de recursos para Mato Grosso.

Reprodução Governo de Mato Grosso consegue a liberação de 1 milhão de dólares do BID

O Estado irá receber recursos externos, que serão destinados para dois projetos de cooperação técnica, a serem firmados entre o governo do Estado e o BID. O governo federal, por meio da Agência Brasileira de Cooperação (ABC), enviou após análise técnica documentos que referendam os projetos apresentados pelo Estado.

Os projetos visam à capacitação de servidores estaduais para produzir estudos qualificados, que servirão como base para melhorar a infraestrutura de Mato Grosso, contribuir para estimular a competitividade turística, reduzir os impactos ambientais em conformidade com as diretrizes do Acordo de Paris (COP 21), e também viabilizar estudos para futuras parcerias e concessões.

“Com essa autorização, o BID praticamente dá um selo de qualidade avalizando o nosso trabalho técnico, para que a gente possa desenvolver mais estudos, que no futuro irão resultar ainda em mais recursos internacionais – a fundo perdido - destinados para o desenvolvimento do Estado”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística, Marcelo Duarte.

A partir de agora, o BID começa a executar os procedimentos internos da instituição para que o Governo do Estado possa ter acesso aos recursos para os projetos o mais breve possível, segundo informação confirmada pelo diretor do banco Reinaldo Fioravanti.

Diagnóstico

Para a análise do Banco Interamericano, foi encaminhado um diagnóstico que confirma que o desenvolvimento do turismo e da preservação ambiental, que passam também pela necessária melhoria da infraestrutura do Estado.

Mato Grosso, o terceiro maior do Brasil, não possui infraestrutura condizente com seu potencial agrícola, turístico e ambiental.

Para se ter uma ideia, o Estado possui 32 mil km de rodovias. Deste total, 5,2 mil km são vias federais e 26,7 mil km são vias estaduais. Entre as vias estaduais, 6,4 mil km são pavimentadas e 20,3 mil km não possuem asfalto (estrada de chão).

Os projetos

A Diretora de Investimentos da MT Par, Maria Stella Lopes Okajima, explica que o governo foi escolhido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) para liderar estes “projetos pilotos” no Brasil, diante da potencialidade do Estado e por ter demonstrado interesse em capacitação profissional.

“Estamos trabalhando para capacitar nossos servidores da MT Par e das demais secretarias envolvidas, para executar bons projetos de interesse público e assegurar parcerias/concessões, e para que tenhamos acesso aos recursos internacionais. Afinal, hoje existem recursos que não são obtidos porque os estados brasileiros não possuem bons projetos estruturados. Vamos começar a mudar esta realidade em nosso Estado”, afirmou. (Com Assessoria)