Governo paga 10% de servidores que ganham salário acima de R$ 6 mil

Gcom Pagamento do 13º salário a servidores que aniversariam em outubro será feito em 16 de novembro

O Governo do Estado finalizou nesta quinta-feira (10) o pagamento dos salários de 100% dos servidores do Executivo, cumprindo a previsão legal estabelecida na Constituição Estadual. Até o final do dia, os valores serão creditados nas respectivas contas dos funcionários que ganham acima de R$ 6 mil líquidos e representam 10% de toda a folha do Executivo.

Na terça (8), o pagamento foi efetivado para aqueles que recebem até R$ 6 mil líquidos, com isso a administração conseguiu antecipar em dois dias a data inicialmente prevista, que era o dia 10, para quem está nesta faixa salarial. No dia 31 de outubro foram creditados os salários daqueles que ganham até R$ 3 mil.

A entrada de recursos no caixa do Tesouro somada à redução de despesas no Executivo possibilitou ao governo refazer o calendário, com a antecipação, mesmo que de dois dias, do pagamento do salário. Medidas para amenizar os efeitos da crise têm sido tomadas desde o ano passado e seguem este ano, principalmente no diz respeito às reduções do custeio da máquina e outras despesas.

O governador Pedro Taques e o secretário de Estado de Fazenda Seneri Paludo estão acompanhando diariamente o fluxo de caixa e o pagamento dos salários dos servidores continua sendo prioridade para o Executivo que, ao verificar qualquer melhora no fluxo, vem destinando grande parcela do valor financeiro para este fim.

Ainda conforme previsto, o pagamento do 13º salário dos servidores que fazem aniversário em outubro será realizado no dia 16 de novembro.