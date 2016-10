Governo paga o salário de 55% dos servidores; acima de R$ 3 mil, dia 10

Gilberto Leite Secretário Seneri Paludo confirma pagamento de 55% dos servidores para hoje

Os servidores estaduais que recebem até R$ 3 mil líquido terão os salários depositados na conta nesta segunda (31). A medida abrange 55% dos funcionários. Os que recebem acima de R$ 3 mil, ou seja, 45%, serão pagos até 10 de novembro. A manutenção do escalonamento foi confirmada pelo secretário de Fazenda, Seneri Paludo.

Conforme o gestor, a equipe econômica acompanha o fluxo de caixa diariamente para analisar se é possível antecipar os vencimentos, assim como reuniões semanais dão norte de como será feito o pagamento aos servidores. “Estamos aguardando repasses do governo federal, como o FEX”, explica o secretário ao .

Para tentar receber recursos pendentes da União, o governador Pedro Taques (PSDB) vai a Brasília ainda hoje com intuito se reunir com o presidente da República, Michel Temer (PMDB). O objetivo é antecipar o pagamento do FEX 2016, de R$ 420 milhões, antes do final do ano.

No último mês, o governo já havia definido o pagamento dos salários por escalonamento. Na oportunidade, o governador optou por priorizar o pagamento para quem recebe até R$ 6 mil líquido. Os demais 10% dos funcionários públicos do Executivo, que ganham mais de R$ 6 mil, devem receber integralmente até 10 de outubro, data prevista na legislação estadual.

À época, o secretário de gestão Julio Modesto afirmou que os 10% dos servidores representavam aproximadamente 7 mil funcionários. O custo atingia R$ 117 milhões, o que representa 30% do total da folha líquida do governo estadual que é de R$ 400 milhões.

7 mil servidores que recebem até dia 10 valem R$ 117 mi aos cofres de MT