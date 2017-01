Governo passa R$ 98 mi a municípios e garante que atrasos estão quitados

Reprodução É importante ressaltarmos o compromisso do Governo do Estado com a municipalidade para que os prefeitos possam fazer frente aos seus compromissos, afirma secretário de Fazenda Gustavo Oliveira

O Governo do Estado anunciou o repasse de R$ 98,8 milhões às prefeituras nas primeiras semanas de janeiro. O valor é referente à parte da arrecadação do ICMS que é destinada aos 141 municípios.

A Secretaria Estadual de Fazenda (Sefaz) informa que, além de iniciar 2017 com os repasses em dia, todo o cronograma de 2016 foi cumprido. No ano, o repasse do ICMS aos municípios foi superior a R$ 2 bilhões. "É importante ressaltarmos o compromisso do Governo do Estado com a municipalidade para que os prefeitos possam fazer frente aos seus compromissos”, afirma o secretário de Fazenda Gustavo Oliveira.

No ano passado, o presidente da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM), Neurilan Fraga (PSD), reclamou dos atrasos nos repasse do ICMS aos municípios. Segundo ele, os recursos foram usados para pagar salários e fornecedores do Estado. “Ficamos sabendo dessa manobra perigosa. Pagar salários e fornecedores com dinheiro que era para ser passado aos municípios é improbidade administrativa, é pedalada fiscal, é apropriação indébita. E o governo faz isso sem ao menos dar satisfação aos municípios”, declarou Neurilan em outubro do ano passado.

Com o problema resolvido, o Executivo também informou que, para todo o mês de janeiro, estão programados valores que somam R$ 208 milhões aos municípios. O repasse previsto inclui tanto o ICMS, quanto repasses provenientes do IPVA, multas de trânsito, entre outros.

Gustavo Oliveira lembra que a economia e a austeridade com que o Governo do Estado vem conduzindo os recursos públicos têm sido fundamentais para Mato Grosso atravessar esse período de crise econômica vivido em todo o país. “O momento ainda exige cautela, principalmente neste primeiro semestre de 2017. Mas a expectativa do mercado é de que na segunda metade do ano o país volte a apresentar crescimento”, concluiu. (Com Assessoria)