Governo pode comprar R$ 2 mi em alimento; chocolate e sorvete na lista

Assessoria Itens atenderão demandas por alimentos em secretarias como de Saúde e Segurança e Lar da Criança

O Governo de Mato Grosso fez previsão de compra de gêneros alimentícios no valor de R$ 2 milhões para atender secretarias e órgãos estaduais. A ata de registro de preços está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta (26).

A ata prevê a aquisição de diversos tipos de alimentos. Entre os produtos estão carnes, frutas, legumes, chocolates, biscoitos, doces, sorvetes e frutas em calda.

Após a aquisição, os itens atenderão as demandas das pastas de Segurança Pública, Saúde, Trabalho e Assistência Social, Justiça e Direitos Humanos e Meio Ambiente. Além disso, devem atender ao Lar da Criança, Hospital Psiquiátrico Adauto Botelho, Centro de Reabilitação Dom Aquino e outras instituições.

Em nota, a Secretaria Estadual de Gestão (Seges), esclarece que o pregão presencial 008/2016 de registro de menor preço para futura e eventual aquisição de gêneros irá gerar economia ao Estado de R$ 617 mil. Afirma ainda que corresponde a 23,42% do valor total, considerando o preço de mercado.

A Seges esclarece, também, que o valor total da Ata de Registro de Preços (ARP) de R$ 2 milhões é uma expectativa de gastos. “Isso não significa que será gasto todo o montante em alimentos. Além disso, a Ata ainda é uma garantia dos preços registrados por um período de um ano, ou seja, as empresas deverão praticar esses valores nos próximos 12 meses” diz trecho do comunicado.

As empresas vencedoras foram Metha Supermercados Ltda-ME, Moreira Comércio de Produtos Alimentícios Ltda, Provel Comércio de Alimentos Ltda-EPP e Ugolini Campo Eireli-EPP.