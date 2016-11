Governo propõe pedágio a xavantes e quer pavimentar trecho da BR-158

Gilberto Leite Não temos mais que dar espelhinho para índio, o que precisamos oferecer é dignidade, diz Fávaro

Com cerca de 7 milhões de toneladas de grãos passando pelas terras dos xavantes por ano, o Governo do Estado está tentando liberar a pavimentação no trecho da BR-158 que corta a reserva indígena Marãiwatsédé, onde hoje vivem cerca de mil índios xavantes, na região de Bom Jesus do Araguaia e São Félix do Araguaia. A reportagem é destaque na edição deste domingo (27) no Estadão.

Para ter acesso à área indígena, como contra-partida, o governo propõe o pagamento de uma taxa aos índios, a partir da instalação de um pedágio na rodovia.

O defensor da proposta é o vice-governador e atual secretário de Meio Ambiente de Mato Grosso, Carlos Fávaro e a sugestão foi apresentada em uma reunião realizada outubro com a presença de representantes do governo, lideranças indígenas, membros do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) e da Fundação Nacional do Índio (Funai).

Sem amparo legal

A iniciativa não tem amparo legal. Pela Lei Federal 6.001, de 1.973, não é permitido colocar pedágio dentro de reserva indígena. Tampouco há legislação que regule a criação de um fundo atrelado à cobrança de taxas para que veículos circulem pelas terras indígenas. Para o vice-governador de Mato Grosso, porém, o projeto é viável e tem capacidade de se tornar referência para outros empreendimentos – estradas, usinas, mineração – que tenham impacto direto nas terras dos índios.

“O objetivo dessa ideia é provocar um debate. E os índios apoiam a proposta. Está na hora de tratarmos desse tema sem demagogia, sem hipocrisia. Não temos mais que dar espelhinho para índio. O que precisamos oferecer é dignidade, uma proposta que leve acesso à saúde, a uma faculdade, para que ele tenha direitos como qualquer cidadão”, diz Fávaro.

Contorno

Segundo a reportagem, em 2014, o governo chegou a analisar a possibilidade de fazer um contorno na estrada, passando por fora da reserva. Mas o traçado bateu em cima de um cemitério indígena e foi abandonado.

O impacto financeiro de um segundo contorno foi calculado, mas a viagem aumentaria em 70 quilômetros e a pavimentação do trecho da reserva, avaliada em R$ 250 milhões, saltaria para R$ 528 milhões. O custo do frete, segundo o governo estadual, cresceria cerca de R$ 170 milhões por ano. E os gastos anuais com manutenção do trecho seriam R$ 8 milhões maiores que aquele previsto para o traçado que hoje corta a reserva indígena. Em dez anos, esses valores chegariam a mais de R$ 2 bilhões. "Desviar a pavimentação é isolar os índios desse desenvolvimento. Sob o pretexto de preservá-los, estamos acabando com eles, ao abandoná-los”, diz Fávaro.

Veja a reportagem completa "Mato Grosso quer pedágio em terra indígena" no Estadão.