Governo recebe R$ 81 mi referentes à multa da repatriação dos recursos

Reprodução Governo estadual recebeu ontem R$ 81 milhões da multa da repatriação

O governo estadual recebeu no final da tarde dessa quinta (22) R$ 81 milhões referentes à multa da repatriação dos recursos do exterior. O montante deveria ter sido liberado antes, no entanto, a União havia depositado R$ 84 milhões na conta do Estado e, por isso, bloqueou o dinheiro. Em seguida estornou o valor devido e, enfim, liberou a verba.

O valor é referente ao acordo feito entre o governador Pedro Taques (PSDB), os gestores dos demais Estados e o presidente da República Michel Temer (PMDB). Na ocasião, os governadores se comprometeram a cortar gastos e diminuis despesas com folha de pagamento.

A exemplo da PEC 241/55 de Temer, o governo estadual vai encaminhar à Assembleia uma proposta semelhante para cumprir com o acordo firmado. Entre as alterações previstas está o congelamento do RGA por, pelo menos, dois anos.

Imbróglio

Em novembro, Taques participou do Fórum dos Governadores, em Brasília, para discutir, entre outras pautas, os recursos da multa referente à repatriação. Na ocasião, Taques ressaltou que o governo estadual e outros 11 Estados haviam ingressado com Ação Civil Originária (ACO) no Supremo Tribunal Federal para cobrar parte da multa sobre recursos mantidos no exterior e que foram repatriados pelo programa do governo federal.

Os Estados cobravam no Judiciário o direito de 21,5% do total de multas arrecadas com o programa de repatriação de divisas. No STF, juntamente com outros 16 governadores, Taques cobrou a divisão das multas oriundas deste montante entre os Estados, a fim de ajudar na superação da crise econômica que atinge todas as regiões brasileiras.

Ao término do encontro, os governadores assinaram um documento que foi encaminhado à presidência do Senado, pedindo que fosse pautada, antes do recesso, a votação do projeto do alongamento das dívidas dos Estados, já aprovado na Câmara, e das regras dos depósitos judiciais.

