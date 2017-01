Governo repassa R$ 93 mi a Poderes e quer novo acordo para duodécimos

Reprodução Avanço nos repasses foi possível graças a economias do Executivo, diz secretário Gustavo Oliveira

O Governo do Estado completou esta semana 32% dos repasses aos Poderes referentes à quarta parcela do duodécimo dos meses de julho e agosto de 2016. O valor liberado até quinta (12) soma R$ 93,7 milhões, do total de R$ 278,5 milhões que serão alvos de um novo Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) a ser firmado nos próximos dias entre o Executivo e os demais Poderes e órgãos autônomos.

Mesmo com a não reformulação do novo acordo, o Governo vem mantendo esforços para cumprir com a obrigação constitucional. No final de dezembro já havia repassado um montante aos Poderes, após a chegada dos recursos do Auxílio Financeiro de Fomento das Exportações (FEX). “O avanço nos repasses foi possível em função de economias severas nas despesas do Executivo, visto que nos meses de janeiro a março a arrecadação costuma ser inferior às despesas”, afirma o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Oliveira, ao lembrar que os repasses dos demais meses de 2016 foram quitados e os de 2017 estão em dia.

Repasses

Do total de R$ 93,7 milhões repassados até o momento aos Poderes referentes ao TAC, R$ 14,4 milhões foram para o Ministério Público Estadual (MPE), R$ 44,8 milhões ao Tribunal de Justiça (TJ), R$ 10 milhões ao Tribunal de Contas do Estado (TCE) e R$ 24,4 milhões à Assembleia. (Com Assessoria).