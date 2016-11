Governo retira R$ 10 mi do VLT para garantir pagamento da folha salarial

Mayke Toscano Obras do VLT estão paradas e retomada ainda não tem previsão. Caso está judicializado e sem acordo

O governador Pedro Taques (PSDB) assinou dois decretos orçamentários que transferem R$ 10,5 milhões, que seriam destinados às obras do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT), para o pagamento da folha salarial.

A medida, publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça (22), está justificada pela “frustração da arrecadação de receita”.

O decreto 570 destina R$ 5,1 milhões do VLT para suplementar a folha de pagamento da secretaria Estadual de Cidades (Secid).

Já o decreto 576 retira R$ 5,4 milhões do modal para garantir os salários dos servidores das secretarias de Agricultura Familiar e Regularização Fundiária e de Meio Ambiente.

A medida foi adotada após o Executivo escalonar a folha de pagamento do funcionalismo. Neste mês, o governo pagou os salários de quem recebe até R$ 6 mil líquidos no último dia 8. Os que ganham acima de R$ 6 mil receberam no dia 10, conforme previsão legal. Em 31 de outubro, foram pagos os daqueles que recebem até R$ 3 mil.

VLT

As obras do VLT, que devem percorrer 22,2 km entre Várzea Grande e Cuiabá, estão paralisadas desde 2014. Orçado em R$ 1,4 bilhão, o projeto já consumiu R$ 1,066 bilhão sem avanço significativo. Consórcio VLT, responsável pela implantação do modal, estima que a conclusão da obra deve ultrapassar R$ 2,2 bilhões. O Executivo não concorda com o valor e está questionando judicialmente.

No início do mês, o deputado estadual Wilson Santos (PSDB) assumiu o comando da Secid com a missão de retomar as obras do VLT. O próprio Taques afirmou que em breve o Governo do Estado deve anunciar novidades sobre a retomada da implantação do modal.