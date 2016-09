Governo tenta evitar restrições com União se não pagar dívida dolarizada

Reprodução Sem liminar pleiteada pelo Governo, MT fica inadimplente e impedido de receber repasses da União

O governo estadual ingressou com ação civil originária no STF para evitar que o Estado seja penalizado pelo não pagamento da parcela da dívida dolarizada de R$ 120 milhões ao Bank of America. O valor total da dívida é de aproximadamente US$ 478 milhões. A ação já está sob o ministro Gilmar Mendes.

Na última sexta (10), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso deferiu liminar suspendendo o pagamento do débito. “Para que a União não restrinja o Estado porque Mato Grosso não está saldando a dívida”, explica o o governador Pedro Taques (PSDB) após assinatura do TAC, realizada nesta segunda (12), para saldar o atraso do duodécimo com os Poderes.

Se o STF não deferir liminar pleiteada pelo Governo, Mato Grosso entra na lista de inadimplentes, o que pode restringi-lo a receber repasse da União, como o FEX. No entanto, Taques lembra que o governo apenas está cumprindo decisão judicial. “Por que Mato Grosso não está pagando por vontade própria e, sim, em razão da decisão judicial. Eu seria o último a descumprir decisão judicial”, declara.

Taques lembra ainda que além do pagamento, os juros também foram suspensos, pois segundo ele, não pode ter responsabilidade por algo que você não deu causa. Ele comenta que a quitação não prejudicará novos créditos. “Esse risco não existe. A União não dá aval para operações de crédito há três anos”, sustenta.

A decisão do TJ atendeu a um novo pedido feito por meio de mandado de segurança, no qual o procurador-geral de Justiça, Paulo Prado, apresentou novas informações que comprovariam a existência de "indícios gravíssimos de ilicitudes", inclusive com atos de corrupção envolvendo a negociação da dívida. Devido à gravidade dos novos fatos, o novo recurso tramita sob segredo de Justiça.

Paulo Prado pontua que Mato Grosso não sofrerá restrições da União, visto que se vislumbra a possibilidade de um contrato ter sido firmado em descompasso com “as regras legais e éticas que gerem esse tipo de negociação”, ressalta.

Outras irregularidades

Segundo o MPE, além de falhas técnicas verificadas no procedimento de contratação, se o pagamento da dívida ocorrer, é real a ameaça de nova frustração do repasse do duodécimo aos Poderes. Desde julho, o Estado não efetua o repasse das parcelas de duodécimos aos Poderes e instituições autônomas.

O órgão já havia mencionado a existência de investigações sigilosas que poderiam comprovar práticas de ilícitos por agentes públicos e autoridades administrativas, relativas a essa operação de crédito. Além disso, ressaltou que em uma nota técnica emitida pela Sefaz, em abril deste ano, a própria pasta afirma textualmente que desconhece em absoluto os detalhes da operação de cessão.

