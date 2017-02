Grupo de Taques une 12 siglas, acha reeleição natural e prioriza a gestão

Divulgação Taques recebeu tucanos e PSD, PSB, DEM, Solidariedade, PPS, PSC, PRB, PMN, PEN, PSDC e PRTB

O governador Pedro Taques (PSDB) recebeu apoio de 12 partidos durante a reunião realizada na manhã desta sexta (17) para debater a conjuntura política e as ações governamentais com objetivo de alinhar o discurso para contrapor os ataques da oposição.

Os dirigentes deixaram o almoço oferecido pelo PSDB, na sede situado na bairro Santa Rosa, na Capital, reafirmando o tucano como candidato natural à reeleição em 2018, sem deixar de ponderar que a prioridade continua sendo fazer uma boa gestão.

Além dos anfitriões do PSDB, Taques almoçou com dirigentes do PSD, PSB, DEM, Solidariedade, PPS, PSC, PRB, PMN, PEN, PSDC, PRTB. O PV não estava no encontro, mas os dirigentes da sigla telefonaram para o governador para justificar a ausência, garantindo o apoio.

Taques agradeceu a presença dos aliados políticos, dizendo que recebeu somente críticas construtivas que servirão para aprimorar as políticas públicas em execução. No entanto, evitou falar sobre a possível candidatura à reeleição. “2018 ainda está longe. Vamos discutir 2018 em 2018. Nossa prioridade é governar com responsabilidade. Quem quer irresponsabilidade não está neste lado”, declarou o governador mandado recado para a oposição liderada pelo PMDB e PR que já se movimenta para desgastá-lo.

Presidente estadual do PSD, o vice Carlos Fávaro destacou as realizações do Governo do Estado apesar da crise nacional que afeta Mato Grosso. Reconheceu que existem atrasos nos repasses de recurso para saúde aos municípios, mas lembrou que foram entregues 204 novos leitos de UTI nos dois anos da gestão. “Temos que conversar sobre isso politicamente. para o fortalecimento do grupo. Política se faz com conversa e troca de informações para que possamos caminhar cada vez melhor e cumprir os compromissos feitos com a população em 2014.

Já o presidente do PSB em Mato Grosso, deputado federal Fabio Garcia, falou que a prioridade do grupo político deve ser aproveitar a oportunidade recebida do povo mato-grossense deu em 2014 e atuar de forma proativa para governador junto com Taques. Segundo o socialista, os partidos aliados devem estar coesos para buscar a solução dos problemas que se perpetuam no Estado. “Não podemos fazer política pensando no ano seguinte ou no resultado da próxima eleição. Temos que fazer política pensando no futuro e com responsabilidade, falando a verdade para as pessoas, dialogando muito e tomando melhores decisões”, asseverou.

Dirigente do DEM, o ex-senador Jayme Campos classificou o encontro como “iniciativa louvável” e destacou a disposição de Taques em dialogar com a classe política. Para o democrata, o Governo precisa atuar administrativamente e politicamente para chegar ao fim bem avaliado pela população. “O inicio da conversação demorou, mas, de repente, não era o momento oportuno. Pedro Taques estava muito preocupado com questões administrativas. Encaminhado as soluções, partiu para o debate mais político”, pontuou.

Gritaria

De acordo com o presidente estadual do PSDB, deputado federal Nilson Leitão, a reunião serviu para “ouvir a gritaria” e melhorar a relação com os partidos aliados faltando dois anos para encerrar o Governo Taques. Entretanto, negou que o encontro foi em resposta a oposição que se reuniu nesta semana sob a liderança do PMDB e PR. “Foi um coincidência já que estava agendada há vários dias. Agora, vamos nos reunir mensalmente”, explicou.

Leitão também declarou que a estratégia da oposição de antecipar o debate não deve funcionar. Sustenta que Taques está “consertando as coisas estragadas” pelos governos anteriores. “Não vamos atacar os adversários, mas fazer a defesa e comunicar o que o Governo tem feito de bom para o Estado. Em 2018 temos candidato a governador. Querendo a reeleição, Taques é nosso candidato natural”, completou o tucano.

PP ausente

Sobre a ausência do PP do deputado federal Ezequiel Fonseca, que na segunda (13) se reuniu com PMDB e PR e fez duras críticas a Taques, Leitão afirmou que o grupo não abre mão de ter a sigla progressista como aliada em 2018 e lembrou que militantes como o ministro da Agricultura Blairo Maggi, o sojicultor Eraí Maggi e o secretário nacional de Política Agrícola do Ministério da Agricultura Neri Geller já declararam que o partido não é oposicionista. “Vamos nos reunir com Ezequiel em separado, com a participação do governador Taques, para dialogar. A decisão foi em respeito ao próprio Ezequiel considerando os últimos acontecimentos”, concluiu.

Taques rebate Ezequiel e diz que se gestão fracassou o PP tem "culpa"

O deputado federal Victório Galli, que preside o PSC estadual, também estava presente no almoço apesar de ter sido contabilizado como oposição pelas lideranças do PMDB e PR. Apesar da presença, deixou a sede do PSDB sem falar com os jornalistas.

Presenças

Entre os presentes estavam o chefe da Casa Civil Paulo Taques e a adjunta de Relações Políticas da Casa Civil Paolla Reis (PSDB). Participou ainda o líder do Governo na Assembleia, Dilmar Dal Bosco, que preside o DEM mato-grossense. A ex-senadora Serys Slhessarenko (PRB) também foi hipotecar apoio a Taques.