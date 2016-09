Ibope aponta que Gestão Mauro tem aprovação de 65% dos eleitores

Gilberto Leite Os que reprovam a administração de Mauro representam 26% dos entrevistados na pesquisa Ibope

O prefeito Mauro Mendes (PSB), que era apontado como favorito em possível reeleição, mas abriu mão da disputa na última hora, tem 65% de aprovação da sua administração, segundo pesquisa Ibope contratada e divulgada pla TV Centro América.

Na avaliação, outros 26% declaram que reprovam a atual gestão. Aqueles que não sabem ou preferem não responder somam 9%.

A rodada de pesquisas Ibope fez também levantamento sobre a preferência do eleitorado cuiabano entre os candidatos na disputa ao comando do Palácio Alencastro. O resultado mostra que o cenário está indefinido, a definição deve acontecer em segundo turno e três nomes ficam entre os primeiros colocados com pequena margem de diferença, caracterizando o empate técnico que surge da margem de erro na metodologia adotada para a pesquisa.

Outra análise feita pelo Instituto foi sobre a administração do governador Pedro Taques (PSDB. Nesse levantamento, os números mostram que 37% dos eleitores consideram como Ótima a gestão Taques, contra 16% que a definem como ruim.

Pesquisa

O Ibope ouviu 602 eleitores entre os dias 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 4 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que, se levarmos em conta a margem de erro de quatro pontos para mais ou para menos, a probabilidade de o resultado retratar a realidade é de 95%.

A pesquisa foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) sob o protocolo MT-04797/2016. (Com G1 MT)