Indicado pelo PSD, Domingos deve comandar a Ciência e Tecnologia

O vereador por Cuiabá Domingos Sávio (PSD) deve assumir o comando da secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec). Seu nome será indicado, oficialmente, amanhã (7), mas a cúpula está confiante de que será acatado pelo governador Pedro Taques.

Davi Valle/Rdnews/arquivo Domingos Sávio, que encerra o mandato neste mês, deve assumir a pasta de Ciência e Tecnologia

Atualmente, a pasta está sob Luzia Trovo e, caso a indicação seja aceita, Domingos assumirá a pasta em janeiro.

O mandato dele como parlamentar – já que não disputou à reeleição - encerra no próximo dia 31 de dezembro.

Domingos tem a chancela do vice-governador Carlos Fávaro (PSD) e de toda a bancada do partido.

Entrará no “pacote” de acomodação de aliados. A definição, segundo fontes do , ocorreu após o PSB ficar com a secretaria de Assistência Social – que será tocada pelo deputado Max Russi.

Acontece que o PSB havia indicado Max para a Setas e/ou Adriano Silva (suplente de deputado e ex-reitor) para a Secitec.

Com a escolha de Max, Adriano passa a legislar na Assembleia. Diante do cenário, a Ciência e Tecnologia foi pleiteada pelo PSD. A tendência é que o anúncio oficial seja feito nos próximos dias.

Domingos é ex-secretário municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. Reeleito em 2012, ele está no seu quarto mandato, mas optou por não disputar à reeleição.