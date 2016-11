Indígenas Xavantes pedem prédio novo para escola em aldeia de Barra

Mayke Toscano Indígenas Xavante em reunião com o secretário de Educação Marco Marrafon

O secretário de Educação, Esporte e Lazer de Mato Grosso, Marco Marrafon, recebeu representantes da etnia Xavante para discutir sobre a construção de uma escola na aldeia São Marcos, situada em Barra do Garças.

No encontro, o secretário classificou o pedido como prioridade. A nova unidade deve ter capacidade para atender 300 estudantes. As obras devem iniciar no começo do próximo ano.

“A equipe técnica da secretaria será mobilizada para que possamos concluir o projeto e agilizar o início da construção para o quanto antes”, pontuou Marrafon.

Na reunião, o cacique José Maria Xavante, liderança da comunidade, enfatizou que o atual prédio da Escola Estadual Indígena Dom Filippo Rinaldi possui muitos problemas na infraestrutura, o que acaba comprometendo a aprendizagem dos alunos. “O prédio já possui mais de 40 anos. Precisamos de uma nova estrutura para atender os estudantes”, ressaltou.

Para José, o secretário demonstrou ser “um homem que não fica amarrado nos problemas” e, por conta disso, crê na ampliação das conversas para que as obras, enfim, se concretizem.

A aldeia São Marcos está localizada na Terra Indígena de mesmo nome, que possui 60 mil hectares. Por lá, vivem 3,6 mil xavantes em 51 aldeias. Atualmente, mais de 10 mil indígenas estudam em Mato Grosso, nas 71 escolas estaduais voltadas à educação das etnias. (Com Assessoria)