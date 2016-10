Intervenção na CAB é prorrogada até 15 de dezembro para concluir ações

Gilberto Leite/Rdnews Interventor da CAB Cuiabá Marcelo Oliveiro pediu o prorrogamento do prazo

O prazo de intervenção na CAB Cuiabá (concessionária de água e esgoto da Capital) foi prorrogado até 15 de dezembro em decreto assinado pelo prefeito Mauro Mendes (PSB).

A intervenção se encerraria na quarta (02), mas de acordo com o decreto n° 6.130/2016, o prazo foi esticado devido a necessidade de apurar e aguardar as conclusões do processo administrativo e também eventual caducidade do contrato de concessão.

O interventor Marcelo de Oliveira foi quem solicitou a prorrogação do prazo. Marcelo pede para sejam finalizadas as ações materiais e investigações já estabelecidas. “Notadamente para início da implantação de Estação de Tratamento de Água (ETA), construção de reservatórios e adutoras, para melhorar progressivamente os indicadores de reservação e qualidade da água”, diz trecho do decreto.

A solicitação fundamentada da Comissão de Processo Administrativo relata também a necessidade de prorrogação do prazo para entrega do relatório fnal, devido a complexidade e do conjunto das provas produzidas durante a instrução processual. "(...) objetivando a mais acurada análise de todos os fatos e argumentos tendentes à apuração da existência dos pressupostos que resultaram na intervenção da CAB Cuiabá S.A. e que pode resultar inclusive na declaração de caducidade do contrato de concessão, respeitando-se o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão do processo administrativo", aponta outro trecho do documento.

CAB

Em 2012, na gestão do ex-prefeito Chico Galindo (PTB), a concessionária deveria garantir a universalização da água no prazo de três anos. Todavia, o município sofre com problemas de abastecimento de água diariamente. Já no saneamento, o prazo é de 10 anos para que as obras de esgotamento atendam 100% da Capital, já passou quase a metado do tempo e pouquíssimo foi feito.

A juíza de Direito Celia Regina Vidotti anulou o contrato de concessão da CAB com a Prefeitura de Cuiabá. Ciente do impacto da decisão, a magistrada fixou o prazo máximo de 180 dias para que o Poder Público Municipal adote as providências pertinentes para o lançamento de nova licitação, visando a concessão dos serviços referente ao fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto sanitário, corrigidas todas as irregularidades e ilegalidades apontadas.

Juíza anula contrato da CAB com a prefeitura e determina nova licitação