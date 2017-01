Interventor rebate prefeito e diz que não é submisso ao fiscalizar serviço

Gilberto Leite/Rdnews Diretor operacional da RK Partners e Interventor da CAB, Marcelo Oliveira, não vê conflito entre as atribuições da Arsec e pontua que, o importante é a concessionária cumprir o contrato assinado

O diretor operacional da RK Partners e interventor da CAB Cuiabá, Marcelo Oliveira, rebateu o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro (PMDB), sobre a Arsec ter o poder de indicar e, ao mesmo tempo, fiscalizar a direção operacional da concessionária. “Eu vejo problema em ser submisso. Porém, a partir do momento em que você não é submisso e que esteja lá para, realmente, fazer cumprir o contrato, eu não vejo nenhum problema”, afirma o interventor.

No decreto em que determinou a inspeção nos contratos da CAB, assinado em 1º de janeiro, Emanuel questionou o poder da Arsec. Para o prefeito, as atribuições de indicação e fiscalização não estão claras. Por isso, pediria explicações à agencia reguladora.

O ex-secretário de Obras pontua, ainda, que a declaração do prefeito é um retrocesso considerando, em sua opinião, que a CAB ficou encarregada do saneamento por quatro anos e não fez nada pela Capital. Ele sustenta, ainda, que tem comprometimento com Cuiabá e que o cargo se faz necessário para fiscalizar o andamento das obras. “O que precisa é ter pessoas comprometidas com saneamento porque, senão, vai acontecer o mesmo que aconteceu. Ficaram quatro anos ai e cadê investimento em água e esgoto?”, questiona.

A CAB Cuiabá ainda encontra-se em intervenção até a RK Partners ter autorização de todos os municípios em que a CAB realizava os trabalhos de saneamento. Conforme o novo contrato, a concessionária tem compromisso de viabilizar R$ 204 milhões em 18 meses, sendo R$ 91 milhões para sistema de água e R$ 113 milhões para o esgotamento sanitário.

Nos próximos sete anos, RK Partners deverá investir R$ 1,21 bilhão para coletar e tratar 100% do esgoto em Cuiabá. À empresa foi concedido o prazo de 180 dias para iniciar os trabalhos, ou seja, até maio deste ano.