Jayme assume cargo de secretário na gestão Lucimar e diz não ver rejeição

Gilberto Leite/Rdnews Ex-senador Jayme Campos deve assumir em janeiro cargo de secretário na gestão Lucimar

O ex-senador Jayme Campos (DEM) deve ocupar um cargo na administração da democrata Lucimar Campos, sua esposa, prefeita reeleita de Várzea Grande. Durante o lançamento da duplicação da avenida Filinto Muller, nessa sexta (2), o ex-parlamentar confirmou que tem conversado com os aliados sobre essa possibilidade e disse não acreditar em rejeição. “Pelo contrário, acho que minha participação junto com ela (Lucimar) vai contribuir muito”.

Segundo Jayme, o convite partiu da própria prefeita. “A Lucimar está insistentemente pedindo que eu assuma o cargo, ou de secretário extraordinário, ou de estratégico. Não vejo dificuldade, poderia até me convocar independente de qualquer coisa que eu teria colaborado”, comentou.

Contudo, para o ex-parlamentar, o ideal seria assumir o posto de assessor de gabinete para ajudar na concepção da execução de projetos no município. “Até para ninguém alegar que está fazendo usurpação de poder, como já aconteceu. Usurpação de poder como se eu não assino nada? Só estou colaborado”, argumentou. A entrada do ex-senador na administração deve acontecer em janeiro, logo que Lucimar tomar posse.

Reeleição

Lucimar foi reconduzida ao comando de Várzea Grande no primeiro turno, com 76,16% dos votos, equivalentes a 95.634 eleitores. A democrata obteve 74.972 votos sobre o segundo colocado Pery Taborelli (PSC), que obteve 16,46%, ou seja, 20.662 votos. Em terceiro lugar ficou Alan da Top Gás (PV) que teve a preferência de 6,79% dos votos válidos, correspondente a 8.523 votos. Milton Dantos, o Miltão (Psol), tem 0,59%, equivalente a 747 votos. (Com Assessoria)

Com vitória expressiva, Lucimar é reeleita com 74 mil votos em VG