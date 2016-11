José Serra diz que relação permanece inalterada após a eleição de Trump

Gcom Ministro José Serra esteve em Cuiabá nesta segunda (14) para participar de dois eventos do Governo

O ministro das Relações Exteriores, José Serra, de passagem por Mato Grosso, nesta segunda (14), para participar de dois eventos com o Governo de Mato Grosso, disse que, por enquanto, as reações institucionais entre Brasil e Estados Unidos permanecem inalteradas.

Serra faz a observação em análise e breve projeção sobre como devem ficar as relações do Brasil comos norte-americanos após a eleição do republicano Donald Trump que vai comandar o país mais poderoso do mundo em substituição ao presidente Barack Obama.

Para Serra, é edo para avaliações em relação aos efeitos a eleição de Trump.

O Ministro cita, como exemplo, o jogador de futebol da seleção brasileira nos anos 60, Didi, que sempre recorria à frase "Jogo é jogo, treino é treino". Com a comparação, Serra quer dizer que o polêmico discurso adotado por Trump durante a campanha eleitoral não deve ser colocado em prática em seu Governo."É preciso observar os movimentos e a equipe de Governo dele, para se ter uma projeção de como será esse Governo", defende.

Serra esteve em Cuiabá nesta segunda (14) para o lançamento da MT Escola de Teatro, no Cine Teatro Cuiabá. Ele também participa da cerimônia de assinatura do termo de cooperação entre o Governo do Estado e Associação Pró-Hidrovia Paraguai – Paraná (APH), para estudo de viabilidade de retomada do Porto de Cáceres.