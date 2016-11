Juiz Sérgio Moro vem a Cuiabá para palestra sobre combate à corrupção

Paulo Whitaker/Reuters Juiz federal Sérgio Moro deve se reunir com o governador Pedro Taques e demais chefes de Poderes

O juiz federal de Curitiba Sérgio Moro virá a Cuiabá, em 5 de dezembro, para ministrar palestra no encerramento do evento sobre a Semana de Combate à Corrupção, realizado pelo governo estadual. O dia de combate à corrupção é comemorado em 9 de dezembro.

A expectativa é que o encontro seja acompanhado por mais de mil pessoas. A entrada deverá ser trocada por 2 quilos de alimentos não perecíveis. A princípio, o evento seria realizado no Palácio Paiaguás. No entanto, o alto interesse pelo seminário fez com que o governo optasse por um local mais amplo, que ainda não foi definido.

Moro ganhou notoriedade por meio da Operação Lava Jato, na qual colocou atrás das grades políticos, ex-agentes públicos e donos de empreiteiras que pagavam propinas a agentes públicos para conseguir licitação em contratos com a Petrobas. Considerado linha dura, o juiz federal transformou-se em referência para a população brasileira. Combate à corrupção, inclusive, deverá ser o tema de sua palestra.

Conforme a secretária do gabinete de Transparência e Combate à Corrupção, idealizadora do evento, Adriana Vandoni, o juiz se interessou pelo encontro e quis saber mais sobre o trabalho do gabinete. “Foi uma surpresa ele aceitar o convite. Encaminhamos matérias sobre o nosso trabalho. A nossa função é divulgar e conversar sobre a corrupção e seus danos, com intuito de prevenir a sociedade”, explica Vandoni ao .

A segurança do juiz, que está sob escolta de agentes da Polícia Federal, já está previamente organizada. Para vir a Cuiabá, o governo disponibilizou a Moro o suporte da Casa Militar.

Antes da palestra, a previsão é que o juiz federal realize encontro com o governador Pedro Taques e demais chefes de outros Poderes.

De acordo com Vandoni, o horário da palestra do Moro não foi definido pela assessoria do magistrado, que não cobrou cachê para participar do evento.