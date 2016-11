Justiça aprova contas de campanha; republicana investiu R$ 808 mil

Rosana recebeu R$ 983 mil e gastou R$ 808 mil; maior doador de campanha foi o próprio partido, PR

O juiz da 22ª Zona Eleitoral, Cleber Luis Zeferino de Paula, aprovou as contas de campanha da prefeita eleita em Sinop, Rosana Martinelli (PR). A republicana gastou R$ 808,7 mil no pleito deste ano, conforme dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MT).

A decisão foi publicada nesta quarta-feira (30) e os balancetes foram aprovados com ressalvas pelo magistrado, após parecer favorável emitido pela comissão técnica da Justiça Eleitoral, bem como do Ministério Público.

"No que toca às inconsistências apontadas no parecer técnico retificador, necessário ressaltar que não são elas capazes de macular a regularidade das contas, pois não impedem seu exame, tampouco obstam que a Justiça Eleitoral identifique as fontes de financiamento da campanha", considerou o juiz.

Conforme prestação de contas, Rosana recebeu R$ 983,6 mil (valor estimado) e gastou R$ 808,7 mil. O maior doador de campanha foi o próprio partido, PR, que disponibilizou para a candidata R$ 904 mil.

A maior concentração de despesas foi com serviços prestados por terceiros, sendo que foram gastos R$ 285,1 mil. A última atualização das contas no portal da Justiça Eleitoral foi no dia 17 deste mês.

Candidatos

Rosana Martinelli disputou as eleições contra o empresário Roberto Dorner (PSD) e o vereador Dalton Martini (PP), que gastaram pouco mais de R$ 900 mil e R$ 864 mil, respectivamente. O limite concedido pela Justiça Eleitoral era de R$ 1,073 milhão.

As prestações de contas de Dorner e Dalton ainda estão em análise na Justiça Eleitoral.