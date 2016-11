Justiça determina que os hospitais filantrópicos retomem atendimento

Reprodução Prefeitura, por meio da Procuradoria Geral, explicou que vem fazendo repasses e cumprindo as datas

Atendendo ao pedido de tutela de urgência da Prefeitura de Cuiabá, o juiz Roberto Teixeira Seror, da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, concedeu liminar determinando que os hospitais e entidades filantrópicas retomem o atendimento.

Alegando a falta de repasses financeiros por parte do município e do Governo do Estado, o Hospital Geral Universitário, Hospital Santa Helena, Sociedade Beneficente Santa Casa de Misericórdia e o Hospital do Câncer deixaram de atender desde o dia 7 de novembro pacientes nas UTI´s e também suspenderam os serviços ambulatoriais e procedimentos eletivos.

A prefeitura, por meio da Procuradoria Geral do Município, demonstrou que vem fazendo os repasses e que está cumprindo rigorosamente com as datas de processamento das faturas e que não existe mora quanto aos pagamentos e sim um descompasso entre as datas dos valores administrados pelo Fundo Municipal de Saúde e sua disponibilização aos hospitais.

Em seu despacho, o juiz Roberto Teixeira Seror escreveu que “a denegação da tutela de urgência, que pode agravar sobremodo o estado de saúde da população necessitada de atendimento, seria, por seus efeitos possivelmente irreversíveis, a mais absoluta das iniquidades, por tornar completamente ineficaz uma possível sentença condenatória”.

Mérito

No mérito, ao final do processo, será apreciado se é legitimo ou não a utilização de meios indiretos de cobrança (paralisação de serviço essencial) como mecanismo indireto de cobrança ou de alteração contratual (mudança da data base do dia 15 para o dia 1º). Caso os hospitais não cumpram com suas obrigações pactuadas nos convênios, a Justiça determinou multa diária de R$ 10 mil para cada hospital descumpridor da ordem. (Com Assessoria)