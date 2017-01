Kleber chama deputado de aleivoso e afirma que calado Bezerra é sábio

José Medeiros Nossa resposta para aleivosidades do Bezerra é silêncio. Calado, ele é um sábio, declarou Kleber Lima

O secretário estadual de Comunicação Kleber Lima reagiu às declarações do deputado federal Carlos Bezerra (PMDB) que atacou o secretariado do governador Pedro Taques (PSDB). Em entrevista na manhã desta sexta (20), o parlamentar afirmou que o tucano “pega qualquer um para colocar no Governo” com objetivo de desqualificar a equipe.

“Nossa resposta para as aleivosidades do deputado Carlos Bezerra é o silêncio. Calado, ele é um sábio”, declarou Kleber Lima em entrevista ao .

Conforme o dicionário, aleivoso significa farsante, púnico ou traiçoeiro, que é difamador ou ultrajador. Como sinônimos constam as palavras desleal, falso, hipócrita, infiel, pérfido, proditório, púnico, traidor, tredo e vulpino.

Na entrevista à Rádio Capital, Bezerra também declarou que Taques faz escolhas superficiais na tentativa de deixar o secretário com perfil político. “Tão querendo salvar por aí, aí pega qualquer um para colocar no governo. Acho isso complicado, não dá resultado não. Tenho dúvida sobre resultado”, afirmou o peemedebista.

