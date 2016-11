Kleber substituirá Jean Campos no comando da Comunicação do Estado

. Kleber Lima, que atuou no marketing de Wilson Santos nas eleições, foi confirmando na Gcom

O jornalista Kleber Lima, ex-secretário de Governo e Comunicação da Prefeitura de Cuiabá, acaba de ser definido para comandar o Gabinete de Comunicação (Gcom). A decisão foi tomada em reunião com o governador Pedro Taques (PSDB), no Palácio Paiaguás.

Kleber, que atuou na antiga Secretaria Estadual de Comunicação (Secom) ainda no Governo Blairo Maggi, substituirá o também jornalista Jean Campos. O atual secretário deve ser remanejado para o Escritório de Representação de Mato Grosso em Brasília.

Nas eleições municipais, Kleber comandou o marketing do candidato a prefeito de Cuiabá Wilson Santos (PSDB). Apesar da derrota, a campanha serviu para o jornalista ganhar a confiança de Taques. A nomeação deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) nos próximos dias.

Wilson também foi aproveitando no staff de Taques. O deputado estadual foi nomeado secretário estadual de Cidades em substituição a Eduardo Chiletto.

O ingresso de Kleber representa a 11º mudança no secretariado de Taques. Das 25 pastas que compõem a administração municipal, 11 já sofreram trocas, incluindo remanejamentos de integrantes da equipe. A lista inclui Casa Militar, Saúde, Segurança Pública, Educação, Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Fazenda, Gabinete de Articulação e Desenvolvimento Regional, Planejamento, Cidades e Gabinete de Comunicação.