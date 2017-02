Lafin afirma que pasta de Segurança e Trânsito não acarretará em gastos

Arquivo Ari Lafin, prefeito de Sorriso, garante que cofres da Prefeitura não serão onerados pela pasta

O prefeito de Sorriso, Ari Lafin (PSDB), anunciou a criação da Secretaria de Segurança Pública e Trânsito no município. Atualmente a pasta é integrada com a Secretaria de Governo. De acordo o tucano, na reunião todos os vereadores entraram em acordo e o projeto será encaminhado ao Legislativo para aprovação ainda no primeiro semestre de 2017.

“Precisamos apresentar ações efetivas para minimizar os problemas causados pela falta de segurança no nosso município. Apesar de ser obrigação do Estado, nós como gestores municipais vamos fazer a nossa parte e buscar garantir mais tranquilidade para a nossa população. Para isso, apresentamos aos vereadores a proposta da criação urgente da Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito”, declarou Lafin.

Mesmo com a aprovação por todos ainda não há um projeto pronto. A forma como será feita a separação das pastas bem como cargos, funções, e salários constará na redação do projeto que ainda será elaborado e encaminhado ao Poder Legislativo. Atualmente, um secretário municipal recebe cerca de R$15,8 mil.

A criação de uma nova secretaria pode gerar um custo muito alto para os cofres públicos, visto que a ideia nesse início de mandato é enxugar a máquina. Questionado sobre a onerosidade dessa implantação, Lafin disse que primeiramente será feita apenas a nomeação de um secretário e que os servidores serão remanejados para que não cause danos aos cofres públicos. “Sugerimos criar a pasta de uma forma que não cause impacto no orçamento”.

A responsabilidade da segurança pública é do Governo do Estado, porém, segundo o prefeito, a administração municipal atua em conjunto com o poder estadual cedendo funcionários e materiais para realização dos trabalhos. Além disso, disse também que buscará melhorias para as polícias civil e militar. “A Prefeitura jamais será omissa e trabalharemos juntos na execução de políticas de prevenção e repressão ao crime” finalizou. A reunião foi realizada na Câmara de Sorriso e teve a participação de todos os vereadores.