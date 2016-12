Laudo aponta que desmatamento auxiliou no deslizamento da MT-020

Divulgação Relatório do Crea apresentado ao governo do Estado mostra que desmatamento de área próxima a rodovia contribuiu para desmoronamento de parte da MT-020

Um relatório preliminar do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea) apontou que não houve falha na execução da obra da MT-020. Parte da pista, trecho entre Chapada dos Guimarães e o distrito de Água Fria, desmoronou em 21 de novembro, por conta da forte de chuva que resultou em diversos estragos nesta rodovia. A informação é do secretário de Estado de Infraestrutura e Logística Marcelo Duarte.

“O que houve foi um deslizamento de terra, de uma avalanche de água, que atingiu a obra que poderia ter uma drenagem mais reforçada”, disse ao , durante o lançamento do novo Portal Transparência do Governo, minutos antes da palestra do juiz federal Sérgio Moro. Esse é o primeiro relatório sobre o caso.

A principal causa apontada para o deslizamento leva a um desmatamento dentro de uma área particular, que fica ao lado da obra, o que teria favorecido o assoreamento do solo, veja na imagem. “Esse mês a gente quer matar esse assunto, porque se sabe que há muita curiosidade com relação a isso. Algumas auditorias estão trabalhando para que a gente tenha um relatório claro”, disse.

Estragos nas rodovias

A chuva de 21 de novembro provocou o rompimento de parte do trecho entre Chapada dos Guimarães e o Distrito de Água Fria, da MT – 20. Desde então, ações emergenciais estão sendo executadas para recuperar os danos que ocorreram na rodovia. A obra de pavimentação ainda não foi finalizada. A previsão de entrega é para o final de 2017.

A chuva também causou estragos na rodovia Emanuel Pinheiro (MT-251), que liga Cuiabá a Chapada, quando houve um deslizamento de parte do paredão na região do Portal do Inferno. À época, a Sinfra acionou emergencialmente a equipe de manutenção para interditar a pista parcialmente e limpar os detritos que ficaram na rodovia.