Legislativo cria gabinete para vice-prefeito Niuan com 13 funcionários

Facebook Nos bastidores, informação é que Niuan pediu verba indenizatória de R$ 25 mil, igual a de prefeito, porém os vereadores vetaram

O vice-prefeito diplomado de Cuiabá Niuan Ribeiro (PTB) passa a usufruir de um gabinete da vice-prefeitura com direito a 13 funcionários a partir de 1º de janeiro, quando será empossado juntamente com o prefeito diplomado Emanuel Pinheiro (PMDB). A estrutura da vice foi criada pela Câmara em meio às votações do fim de ano.

O gabinete não existia desde 2013 quando o então vice do prefeito Mauro Mendes (PSB), deputado estadual João Malheiros (PR), renunciou ao cargo sob a justificativa de que contribuiria mais na Assembleia do que na vice. Desde então, o cargo ficou vago durante estes quase quatro anos do mandato socialista.

Conforme a Lei Orçamentária Anual (LOA 2017), o gabinete da vice-prefeitura terá orçamento anual superior a R$ 2 milhões anuais. As despesas com pessoal será para pagar folha salarial de R$ 9,3 mil para até três assessores estratégicos; R$ 5,2 mil para Diretor Administrativo Financeiro; R$ 3,7 mil com quatro assessores técnicos; e R$ 2,7 mil para quatro outros assessores.

O vice-prefeito terá vencimento de R$ 10,4 mil, além de da verba indenizatória de R$ 7 mil, igual aos secretários. Ao todo, os gastos com pessoal da vice-prefeitura serão de quase R$ 70 mil mensais, ou seja, superior a R$ 900 mil por ano.

Nos bastidores, a informação é que Niuan solicitou o valor da verba indenizatória de R$ 25 mil, igual a do cargo de prefeito. No entanto, os vereadores barraram as pretensões do petebista.

Juntamente com a estruturação do gabinete do vice, os parlamentares aprovaram o projeto que estabelece o benefício ao secretário adjunto de Previdência. Isso porque, o Instituto de Previdência Social deixou de ser autarquia, passando para secretaria de Gestão.