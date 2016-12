Lei orçamentária congela salários e suspende RGA por 2 anos no Estado

José Medeiros/Gcom Governador Pedro Taques explicou que o congelamento da RGA surge em um momento em que é necessário fazer alterações na lei orçamentária por causa da crise financeira que atinge também MT

O governador Pedro Taques afirmou, nesta sexta (16), que após reunião entre o colegiado de governadores do país e o presidente da República, Michel Temer (PMDB), foi acordado que todos os estados deverão apresentar uma proposta que imponha um teto para os gastos públicos. Entre os setores que terão seus valores congelados estão os salários dos servidores públicos com a suspensão da Revisão Geral Anual (RGA), pelo período de dois anos.

O projeto será enviado ao legislativo já com a previsão de congelamento do reajuste salarial.

A afirmação foi feita em um evento que inaugurou um trecho de 57 km que foram reformados da rodovia MT-241, que liga o município de Nobres e o distrito de Vila Bom Jardim.

O governador explicou que a medida surge em um momento em que é necessário fazer alterações legais na lei orçamentária por causa da crise financeira que tem atingido também Mato Grosso.

“A União aprovou a PEC 241 da Câmara e 55 do Senado e nós precisamos tomar essas medidas aqui no Estado de Mato Grosso. O momento é excepcional e precisamos de medidas excepcionais. Mas nós não vamos congelar investimentos em educação e em saúde”, ressaltou.

O governador disse que o projeto de lei complementar sobre a pauta seria apresentado à Assembleia ainda nessa sexta. O novo regimento deverá afetar, ainda de acordo com o próprio governador, a progressão de carreira dos servidores públicos.

“De R$ 100 que o governo [de Mato Grosso] arrecadou em 2015, sobraram R$ 3 para investimentos. Em 2016, de R$ 100 sobraram R$ 0,48 centavos, o que é muito pouco. No Estado, a receita cresceu, mas a folha de pagamento cresceu muito. Não é culpa do servidor público, é culpa da realidade econômica que nós vivemos”, pontuou.

Taques disse que a base governista na Assembleia já está se articulando para que o projeto possa ser apreciado ainda nesse ano e defendeu que se a medida não for tomada agora, Mato Grosso não terá nenhuma operação de crédito liberada a partir do dia 1º de janeiro.

Parlamento

O deputado Dilmar Dal Bosco (DEM), da base aliada do governo na AL-MT, reiterou a fala do governador sobre a lei complementar e também defendeu que a importância de se aplicar um projeto de teto de gastos dentro do Estado.

“O que foi aprovado no Congresso Nacional não tem reajuste salarial para os servidores públicos e foi acordado na votação, quando os governadores estiveram junto com o presidente da República, que deviam replicar nos seus estados para que pudesse ter repatriação e o próprio repasse do governo federal. Esse é um momento de crise nacional”, argumentou.