Leitão diz que Antonio Joaquim não pode fazer palanque eleitoral no TCE

Gilberto Leite/Rdnews Só espero que Antonio Joaquim saia e não faça política dentro do Tribunal, declarou Nilson Leitão

O deputado federal Nilson Leitão, que preside o PSDB de Mato Grosso, espera que o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Antonio Joaquim, não utilize o órgão fiscalizador como palanque eleitoral para se viabilizar na disputa pelo Governo do Estado em 2018. Isso porque o conselheiro, que já anunciou a aposentadoria em 2017, está sendo apontado como alternativa do PMDB para disputar a sucessão do governador Pedro Taques (PSDB).

O PMDB, que derrotou o PSDB na disputa pela Prefeitura de Cuiabá em 2016, já se articula para reconquistar o comando do Palácio Paiaguás. Enquanto isso, os tucanos trabalham para viabilizar a reeleição de Taques. “Adversário vai ter, seja Antônio, José ou Pedro. Seja quem for, vai ter oposição. A oposição que se organize. Só espero que Antonio Joaquim saia do Tribunal de Contas antes e não faça política dentro do Tribunal”, declarou Leitão, em entrevista à Rádio Capital FM, na manhã desta segunda (23).

Apesar da crítica a Antônio Joaquim, Leitão declarou que espera que a disputa pelo Governo do Estado seja democrática. Além disso, ressaltou que respeita todos os futuros adversários. Entretanto, Leitão afirma que Taques ainda é o favorito na disputa que ocorrerá em 2018. “Hoje o governador continua favorito, não tenho dúvidas disso. Ainda não apareceu ninguém para ser melhor que ele, mas a disputa ainda está muito longe”, concluiu o tucano.

Leitão também enfatizou que a maior preocupação do PSDB é fazer uma boa gestão. Segundo ele, somente a oposição está preocupada em antecipar o debate sobre 2018.

PMDB se torna a maior força política do Estado e terá Antonio Joaquim ao Governo