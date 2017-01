Lembrado, Taques diz que não se recusa STF, mas plano é o Governo

Gcom Governador Pedro Taques afirma que não se sente preparado para ingressar no STF na vaga de Teori e que sua prioridade é cumprir com todo os compromissos assumidos perante os mato-grossenses

Lembrado nos meios jurídicos e políticos como alternativa para substituir o recém falecido ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Teori Zavascki, segundo informações sem origem confirmada, o governador Pedro Taques (PDSB), ao ser questionado sobre a especulação em torno do seu nome, afirmou que não tem pretensão de ingressar na Corte. Entretanto, Taques ressalta que não se recusa convite dessa natureza. “Para ser ministro do Supremo a pessoa não se oferece e se pedirem que você seja, você aceita”, declarou Taques na manhã desta sexta (20) durante visita a Chapada dos Guimarães.

Em seguida, Taques enfatizou que não pretende deixar o Governo do Estado para exercer outro cargo público. “Eu não tenho a mínima pretensão disso. Eu quero ser um grande servidor público que administra bem Mato Grosso. Para isso que fui eleito e tenho um compromisso com o povo de Mato Grosso”, completou.

Taques também indicou que não se sente preparado para ingressar no STF e que sua prioridade é cumprir os compromissos assumidos perante os mato-grossenses. "Eu conheço o meu tamanho. Fui eleito para ser governador de Mato Grosso. Tenho compromisso com o povo da nossa terra. Quero continuar visitando obras, entregando obras, concretizando políticas públicas para o Estado que eu amo. A maior alegria de uma pessoa é ser governador do Estado que nasceu", concluiu o tucano.

O nome de Taques foi lembrado para substituir Teori porque, antes de ingressar na política partidária, foi procurador da República. Além disso, exerceu a docência ministrando aulas de Direito Constitucional.

Além de Taques, também são cotados para substituir Teori nomes como o do juiz federal Sérgio Moro, que é responsável pelos processos da Lava Jato na Justiça Federal. A lista ainda inclui o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), João Otávio Noronha e o vice-presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (1ª TRF) , Ítalo Sabo Mendes. O último também é mato-grossense e primo do ministro do STF, Gilmar Mendes.

Relator da Lava Jato no STF, Teori tinha 68 anos e ingresso na Corte em em 2012 indicação da então presidente da República, Dilma Rousseff (PT). Morreu ontem (20), em acidente aéreo em Paraty, interior do Rio de Janeiro.

A indicação do substituto de Teori, segundo o regimento interno do STF, cabe ao presidente da República Michel Temer (PMDB). Após passar pela sabatina do Senado, o novo ministro assumirá a relatoria da Lava Jato.

