Licitação do transporte é suspensa e Emanuel proíbe obras do Governo

O prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB), em seu primeiro dia de trabalho, assinou um decreto que suspende o edital de licitação do transporte público de Cuiabá. Ocorre que o peemedebista quer incluir no projeto a implantação do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), uma vez que o modal é intermunicipal.

“Nós temos que integrar o nosso sistema (sistema de transporte), ao VLT, porque o VLT é intermunicipal, ele sai de Várzea Grande e entra em Cuiabá. A partir do momento que ele entra em Cuiabá, ele vai impactar o transporte municipal. Então, nós temos que adequar o projeto da licitação ao VLT que vai ser uma realidade”, ressaltou durante assinatura de 13 decretos.

Outros 12 decretos, que abrangem uma série de procedimentos e medidas, em várias áreas da administração municipal, foram assinados. Dentre os mais importantes está o que proíbe o governo de fazer obras na Capital, em especial, obras como as da Copa do Mundo. “Cuiabá não é a casa da mãe Joana. Cuiabá tem uma gestão, tem quem responde por ela. O uso e ocupação de solo e qualquer ação ou atividade, em Cuiabá, tem que ter autorização do município, tem que ter fiscalização e acompanhamento do município", disse Emanuel, referindo-se ao Viaduto da UFMT que sempre alaga quando chove.

Sobre o transporte público, após a suspensão da licitação, Emanuel considera incluir o projeto Buscar na nova licitação. O Buscar faz o transporte gratuito de pessoas com deficiência. O projeto foi implantado na gestão do ex-prefeito Roberto França e não estava incluso na antiga licitação. “Uma das grandes bandeiras do meu mandato de deputado estadual era a retomada das obras do VLT e, graças a Deus, tudo o que eu falei durante dois anos na imprensa, agora o governador Pedro Taques bateu o martelo e disse que vai fazer”, disse o prefeito.

A nova licitação do transporte público foi um dos grandes imbróglios do governo Mauro Mendes (PSB). Durante o mês de dezembro, a Prefeitura de Cuiabá realizou audiência pública para discutir a licitação. Os estudos para nova licitação começaram no final de 2015 e se estenderam até 2016.

Decretos

O peemedebista, também por meio de decreto, destacou que uma auditoria será feita no Hospital São Benedito e no pronto-socorro de Cuiabá. Em outro decreto, aponta o cancelamento de senhas do Sistema Integrado de Planejamento, Contabilidade e Finanças (Fiplan). Um Comitê Cuiabá dos 300 anos também será criado por meio de decreto. A jornada alternativa do servidor com filho com deficiência também foi definida por meio de decreto. Também por causa de decreto, o Programa Bom de Bola, bom de Escola será reativado. A verificação de conformidade da Cab e Iluminação Pública e o Programa Hora Estendida também serão iniciados por conta de decreto. Além disso, o prefeito também decretou a criação de uma Comissão de Eficiência de Gastos Públicos e uma outra comissão de Ações Preventivas ao Mosquito Aedes Aegypti.