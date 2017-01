LOA confirma recuo e só Defensoria tem corte do Pacto por MT de Taques

Reprodução Números da LOA 2017 mostram que só a Defensoria Pública foi afetada com cortes de duodécimos propostos pelo governador no Pacto por Mato Grosso

A Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2017, aprovada em segunda votação pela Assembleia nessa quarta (11), fixa receitas e despesas na ordem de R$ 18, 4 bilhões. O valor é 11,33% maior que o orçamento de 2016 que foi de R$ 16,5 bilhões, o que representa variação de R$ 1,8 bilhão. Com isso, os duodécimos dos Poderes e órgãos autônomos também sofrerão reajustes contrariando o chamado Pacto por Mato Grosso em que o governador Pedro Taques propôs reduzir os repasses constitucionais em até 15%.

O Poder Executivo ficará com maior fatia do orçamento de 2017, chegando a R$ 15, 6 bilhões. O número representa o acréscimo de R$ 1,8 bilhão ou 13,14% em relação a 2016 quando recebeu R$ 13, 7 bilhões. O Poder Legislativo, que inclui Assembleia e Tribunal de Contas do Estado (TCE), receberá R$ 821,4 milhões como duodécimo em 2017. No passado, o repasse constitucional foi de R$ 817,7 bilhões. O aumento será de R$ 3,7 bilhões, o que significa variação de 0,45%.

Para o Poder Judiciário, a LOA de 2017 destina 1,4 bilhão, ou seja, R$ 78,8 milhões a mais que o R$ 1,36 bilhão recebido no ano anterior. Neste caso, a variação chega a 5,76%.

Orgãos autônomos

Assessoria Defensoria Pública receberá R$ 102 mi, conforme LOA 2017, redução de R$ 20 mi ou 16% ante 2016

Entre os órgãos autônomos, o Ministério Público terá o maior duodécimo, chegando a R$ 454,1 milhões em 2017. No ano passado, o repasse constitucional foi de R$ 453,3 milhões. A variação de 0,17% representa R$ 769,2 mil.

A Defensoria Pública receberá R$ 102,9 milhões, conforme a LOA de 2017, o que representa redução de R$ 20,2 milhões ou 16,43% em relação a 2016. Isso porque o duodécimo do ano passado foi de R$ 123,2 milhões.

Pacto por Mato Grosso

Os números que constam na LOA de 2017 demonstram que somente a Defensoria Pública foi atingida pelo chamado Pacto por Mato Grosso. A proposta apresentada por Taques previa a redução de 15% no duodécimo dos Poderes e órgãos autônomos como alternativa para enfrentar a crise financeira que afeta o Estado. Entretanto, todos os repasses constitucionais, com uma exceção, acabaram sendo reajustados.

Duodécimo

O duodécimo é um direito que os outros Poderes e órgãos autônomos têm de receber uma porcentagem da Receita Corrente Líquida do Estado (RCL). O valor é dividido em 12 vezes ao longo do ano e é usado para pagar salários e comprar equipamento e material, entre outras despesas.

Para o Poder Judiciário, o valor destinado deve ser de 7,7% da RCL. Ministério Público e Tribunal de Contas do Estado devem receber 3,11% e 2,71%, respectivamente. Já a Assembleia tem direito a 3,5%, enquanto Defensoria Pública pode receber 1% da RCL.