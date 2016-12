Lucimar Campos é diplomada para 2º mandato e quer união com Câmara

SECOM VG Prefeita reeleita de Várzea Grande, durante diplomação para 2º mandato, Lucimar Campos destacou que pretende fazer um governo que ande junto com o legislativo, criticando as gestões separatistas

De forma resumida, a prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos (DEM), diplomada na manhã desta sexta (16), informou que no segundo mandato vai investir mais na Educação do município, construindo mais escolas, além de melhorar a área da Saúde.

Lucimar foi reeleita em outubro deste ano, após mais de 1 ano e meio de mandato. Isto porque, o ex-prefeito de Várzea Grande Walace Guimarães (PMDB) e o seu vice Wilton Coelho (PR) tiveram os mandatos cassados pela Justiça, em maio de 2015, por decisão é do juiz da 58ª Zona Eleitoral José Luiz Lindote e ainda cabe recurso.

“Várzea Grande é uma cidade com quase 300 mil habitantes, não pode parar, nós queremos fazer mais escolas e melhorar a saúde do nosso povo, fazer mais justiça social e dar muita dignidade para esse povo honrado”, comentou a democrata.

A democrata comentou, ainda, sobre o aumento no salário de R$ 700 para secretários e diretores de autarquias. defendendo que este aumento, em sua avaliação, não vai causar impacto nas finanças do município. “Acredito que isso não seja nada, o impacto é muito pequeno, quando você pensa que a nossa cidade de Várzea Grande estava com dificuldades e com também os salários desvirtuados desde seis anos atrás, isso não é nada para um município tão pujante”, disse a prefeita.

O ato de diplomação foi presidido pela juíza da 20ª Zona Eleitoral de Várzea Grande, Ester Belém Nunes e pelo Promotor Eleitoral da 20ª Zona Eleitoral, Luciano de Oliveira, no plenário da Câmara de Vereadores do Município. Os 21 vereadores eleitos no último pleito também foram diplomados.

Lucimar ainda destacou que pretende fazer um governo que ande junto com o legislativo, criticando gestões separatistas. “Nós temos que ter união. Várzea Grande não pode fazer uma gestão separatista. Temos que ter uma administração unida. Várzea Grande está muito diferente, depois que nós adentramos e isso faz com que o poder legislativo e o executivo tendam a andar juntos, para podermos fazer cada vez mais por essa cidade”, comentou.

O ex-senador Jayme Campos (DEM), marido de Lucimar, comentou durante o evento, que vai assumir uma secretaria na área de assuntos estratégicos. Lucimar elogiou o marido, mas não confirmou qual pasta o esposo vai assumir. “Ninguém melhor que Jayme, participando de qualquer administração, seja ela de prefeito, seja de governo, ele é um homem de experiência”, comentou.

Vereadores

Jânio Calistro (PSD), Gisa Barros (PSB), Chico Curvo (PSD), Fabinho (DEM), Pedrinho (DEM), Gordo Goiano (PT do B), Ademar Jajah (PSDB), Carlinho Neto (PV), Sardinha (PTB), Nana (DEM), Joãozito (DEM), Rodrigo Coelho (PTB), Nilo Campos (DEM), Rogerinho da Dakar (PV), Madureira (PSC), Dr. Carlos Garcia (PSB), Dr. Miguel (PSDB), Neni Chimarrão (PTC) Ferrinho (PT do B), Icaro Reveles (PSB), Ivan dos Santos (PRB) foram os 21 vereadores diplomados nesta manhã. Os suplentes não foram diplomados no ato. Eles poderão obter o diploma através do sistema DiplomaNet, já a partir de hoje, caso estejam aptos a serem diplomados.