Lucimar Campos inicia o 2º mandato com alta de 7,19% na tarifa de água

Assessoria DAE justifica nova tarifa pelo aumento dos valores da energia elétrica e produtos químicos essenciais na captação, tratamento e distribuição de água ou no cuidado com a rede coletora de esgoto sanitário

Sob gestão da prefeita Lucimar Campos (DEM), o Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Várzea Grande repassou as perdas inflacionárias de 2016 para as contas de água e a tarifa foi reajustada em 7,19%.

O decreto com a correção do valor aplicado nas contas de água e esgoto será publicado no Diário Oficial da Associação Mato-grossense dos Municípios (AMM) que circula nesta quarta (18).

Lucimar assumiu o comando de Várzea Grande em 2014, após o ex-prefeito Walace Guimarães perder o mandato por ter o registro de candidatura cassado pela Justiça Eleitoral em razão de caixa 2.

No ano passado, Lucimar garantiu a reeleição com votação expressiva, chegando a 76,2% dos votos válidos e tem, neste segundo mandato, o reforço no primeiro escalão do marido Jayme Campos, que já ocupou mandatos de prefeito, de governador e de senador.

O DAE justifica a nova tarifa como consequência de aumento dos valores de insumos como energia elétrica e produtos químicos que são essenciais na captação, tratamento e distribuição de água ou no cuidado com a rede coletora de esgoto sanitário.

O presidente do DAE-VG, Ricardo Azevedo Araújo, lembrou que somente de conta de energia elétrica para bombeamento da água captada para ser tratada e, depois, distribuída, são mais de R$ 12 milhões por ano e com uma expectativa de pelo menos dois novos aumentos ao longo de 2017 nas contas. “Todas nossas despesas aumentaram consideravelmente acima da inflação e para fazer frente aos mais de R$ 4 milhões previstos para serem investidos em Várzea Grande neste ano na questão da água e do esgoto se faz necessária à reposição da inflação de 2016. Não estamos tendo aumento, apenas amenizando as perdas do órgão que está se mantendo superavitário, mas sem condições de emplacar recursos para investimentos”, disse Ricardo Araújo.

Decreto

O decreto aponta que a inflação medida pelo Índice Geral de Preços Mercado – IGPM, medido pela Fundação Getúlio Vargas, foide 7,19% no período, o incremento da conta de energia elétrica ficou em 9,11%, enquanto que o aumento do combustível foi da ordem de 9,77%, estando, portanto, acima do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que foi de 6,98% de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Além dos R$ 4 milhões em investimentos com recursos próprios, Várzea Grande tem outros R$ 85 milhões previstos no PAC para água e R$ 83 milhões para esgoto sanitário. “Temos deficiências que somente serão vencidas com investimentos que precisam de recursos advindos da prestação de serviços que o DAE-VG presta para a população da cidade ou através de recursos federais, empréstimos ou mesmo emendas parlamentares”, disse o presidente do órgão.

Ele lembrou ainda que os investimentos para 2017 do Departamento são para ampliação da rede de distribuição de água, da rede de esgotamento sanitário e, principalmente, para se combater perdas e ligações clandestinas que são responsáveis por quase 50% da perda de tudo que é captado, tratado e distribuído pela entidade.

Ricardo Araújo apontou que a tarifa mínima de consumo em Várzea Grande, que era de R$ 1,96 para cada mil litros de água fornecidos (um real e noventa e seis centavos) será elevada para R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) por mil litros de água fornecidos.

“Para se ter uma dimensão, 45% das contas de água em Várzea Grande estão na tarifa mínima, ou seja, eram em dezembro de R$ 19,65 por dez mil litros fornecidos e passarão para R$ 21,00 por dez mil litros fornecidos pelo DAE para seus consumidores”, explicou o presidente reconhecendo a necessidade das reposição das perdas. (Com Assessoria)