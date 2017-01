Lucimar defende Jayme na equipe de secretariado e faz crítica à oposição

A prefeita de Várzea Grande Lucimar Campos defendeu ferreamente o marido Jayme Campos (ambos do DEM), durante cerimônia de posse do primeiro escalão de seu governo, na manhã desta quarta (4). Ocorre que a escolha do ex-senador como titular da pasta recém-criada, Assuntos Estratégicos, não foi bem avaliada pela oposição.

Gilberto Leite Secretário Jayme Campos abraça a esposa, prefeita de Várzea Grande Lucimar durante posse

“Oposicionistas que nunca fizeram nada pelo município e ainda estão querendo falar bobagem que não compete a realizações e nem a nenhuma ação. É por isso que o Jayme está aqui. Um grande líder, uma pessoa que já foi governador, senador, prefeito três vezes, e hoje é o nosso secretário de Assuntos Estratégicos”, disse Lucimar.

Dos 16 secretários empossados hoje, as únicas novidades são Jayme, o ex-vereador Kalil Baracat, neto da ex-prefeita Sarita Baracat, que assume a pasta de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Turismo e o advogado Pablo Gustavo Moraes Pereira, que comandará a Administração.

A pasta de Assuntos Estratégicos, segundo Jayme, foi criada para ampliar a relação com os governos federal e estadual, bem como buscar convênios para obter recursos e articulação política. “Não podemos mais permitir que Várzea Grande fique no ostracismo político. Desde que Lucimar assumiu, em maio de 2015, vários passos administrativos foram dados na reconstrução da cidade. Hoje já temos infraestrutura, saúde e educação de qualidade”, disse o secretário.

Conforme Jayme, a equipe de Assuntos Estratégicos será enxuta, no entanto, não sabe informar de quanto será o orçamento da pasta. Lucimar explica que a escolha dos novos secretários seguiu perfil político e técnico, mas não descarta que se houver necessidade de novas substituições, essas serão feitas.

“Temos vários projetos e obras em andamento. Precisamos trabalhar com afinco e muita determinação na continuidade dos trabalhos empregados nestes quase dois anos de gestão”. Nesta linha, a prefeita ressalta que a meta é continuar reconstruindo a cidade e dotá-la de infraestrutura necessária para viabilizar a mobilidade urbana.

Secretariado

Foram reconduzidos ao cargo os secretários de Kathe Maria Kholhase Martins (Assistência Social), Marcos Lemes (Comunicação) Silvio Fidelis (Educação, Cultura, Esporte e Lazer), João Benedito Gonçalves Neto (Gestão Fazendária), Cesar Alberto Miranda (Governo) Helen Farias Ferreira (Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável), Luiz Soares (Saúde), Luiz Oliveira (Viação, Obras e Urbanismo), Alexander Maia (Defesa Social), Breno Gomes (Serviços Públicos e Mobilidade Urbana), Edson Silva (Planejamento e Coordenação) e Denize Rosa de Morais (Controladora Geral).