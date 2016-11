Lucimar paga novembro dia 30 e 13º no dia 20; dezembro sai este ano

Gilberto Leite/Rdnews Prefeita Lucimar Campos (DEM) considera que, mais do que direito do servidor público, o pagamento dos salários em dia é um importante indutor do comércio e da indústria para as vendas de final de ano

A prefeita de Várzea Grande, Lucimar Campos, reafirmou o calendário de pagamento de salários para este final de ano de 2016, anunciado no final do mês passado, e que soma R$ 84 milhões que vão irrigar a economia de Várzea Grande e da Grande Cuiabá.

Além do salário de outubro depositado na conta corrente dos servidores públicos municipais no último dia 27 de outubro, a prefeita confirmou o depósito do salário de novembro na próxima quarta (30) e reafirmou as datas de 20 de dezembro para pagamento do 13º salário e no último dia de funcionamento dos bancos em 2016 para quitar o salário de dezembro.

“Mais do que um direito do servidor público, o pagamento dos salários é um importante indutor do comércio e da indústria, pois esses valores vão circular no mercado e aquecer as vendas de final de ano”, disse ela, para quem a regularidade no pagamento dos salários dá tranquilidade aos funcionários e seus familiares, além de promover a estabilidade na economia local e da região.

Segundo os secretários da área econômica, João Benedito Gonçalves Neto (Gestão Fazendária); César Miranda (Governo); Edson Silva (Planejamento); Vivian Arruda (Administração) e Sadora Xavier (Procuradoria), apesar das dificuldades encontradas nos últimos meses desde quando a atual administração assumiu (8 de maio de 2015), todos os esforços foram no sentido de manter a regularidade não apenas no pagamento de salários do funcionalismo, bem como dos fornecedores e prestadores de serviços da Administração Municipal.

“Somente nos próximos 30 dias a administração de Várzea Grande vai quitar três folhas salariais referentes aos meses de novembro, dezembro e também o 13º salário”, disseram os secretários da área econômica e administrativa, sinalizando o valor estimado de R$ 84 milhões se refere à Prefeitura Municipal, a Previdência de Várzea Grande – Previvag e o Departamento de Água e Esgoto (DAE-VG).

Lucimar pontua que o volume em circulação e com data fixada para pagamento é garantia para a economia local e do próprio Estado de Mato Grosso. “Garantia ao empresário, garantia para o comércio no momento de crise econômica e mais do que isso, reforço certo no orçamento familiar dos nossos servidores. Temos dinheiro em caixa e previsão orçamentária para que no dia certo a folha esteja disponível nas contas. Vamos encerrar o ano com as contas pagas, trabalho prestado através de obras e ações de interesse da população e com uma gestão levada a sério e se esforçando ao máximo em primar pela eficiência, transparência e a busca pela solução dos problemas”.

Mesmo comemorando a situação de estabilidade nas finanças de Várzea Grande, a prefeita lembrou que foram necessárias medidas austeras de cortes nos gastos, enxugamento nas despesas e controle rigoroso nas contas públicas municipais e lamentou as dificuldades que outros servidores públicos de esferas diversas estão passando com a incerteza no recebimento dos seus salários. (Com Assessoria)