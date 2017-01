Mais 5 integrantes da equipe de Mauro devem ser nomeados por Taques

Reprodução Alan Porto, Alberto Machado, Beto Corrêa, João Batista e Thiago França cotados à equipe de Taques

Mais cinco integrantes do secretariado do ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) devem ser aproveitados na equipe do governador Pedro Taques (PSDB). A lista inclui os ex-secretários Thiago França (Mobilidade Urbana), Alan Porto (Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano), João Batista (Governo e Comunicação), Alberto Machado (Cultura) e Beto Corrêa, que dirigiu a pasta de Governo antes da reforma administrativa realizada ainda em 2015.

As informações foram divulgadas pelo chefe da Casa Civil Paulo Taques, durante entrevista à Rádio Capital FM, na manhã desta terça (10). Na entrevista, o secretário fez questão de ressaltar que os nomes sob avaliação são ligados ao PSB. “Nós teremos outros nomes do PSB. Em minha avaliação, Mauro Mendes entregou a Prefeitura de Cuiabá muito melhor do que encontrou. Alguns nomes fizeram trabalhos reconhecidamente de sucesso”.

Outros três ex-secretários de Mauro já ingressaram na equipe de Taques justamente nas áreas em que atuavam na prefeitura. São eles Guilherme Muller, Kleber Lima e Rogério Gallo. Os três assumiram as pastas de Planejamento, Comunicação e a Procuradoria-Geral do Estado, respectivamente.

Caso as conversações avancem, Thiago França deve ser aproveitado na secretaria estadual de Cidades (Secid), como adjunto de Wilson Santos (PSDB). Alan Porto e João Batista deverão atuar na pasta de Educação (Seduc). Alberto Machado e Beto Corrêa ainda estão sendo avaliados por Taques.

PSD

O PSD do vice-governador Carlos Fávaro também reivindica mais espaço na administração estadual. Entretanto, Paulo Taques afirma que as conversações ainda estão no início. “É preciso esperar mais um pouco para poder dizer quais são esses nomes”. Nos bastidores, circula a informação de que o contemplado pelo PSD será o ex-vereador por Cuiabá Domingos Sávio. O social-democrata estaria se preparando para substituir Luzia Trovo na secretaria estadual de Ciência e Tecnologia (Secitec).