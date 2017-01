Malheiros mantém o filho na equipe de Emanuel como adjunto de Obras

Assessoria Amizade de longa data entre prefeito Emanuel Pinheiro e ex-deputado João Malheiros assegurou a permanência do filho Júlio César Malheiros no cargo

O ex-deputado estadual João Malheiros, que caiu no ostracismo político após renunciar ao cargo de vice-prefeito de Cuiabá em 2012, mostra que continua hábil nas articulações de bastidores. Após eleger o filho Justino Malheiros (PV) presidente da Câmara de Cuiabá, conseguiu a nomeação de outro para adjunto de Infraestrutura na Secretaria Municipal de Obras Públicas.

Júlio Cesar Paes de Barros Malheiros, que já exercia o cargo na Gestão Mauro Mendes (PSB) e foi reconduzido pelo prefeito Emanuel Pinheiro (PMDB) vai continuar atuando como adjunto na pasta comandada por Vanderlúcio Rodrigues da Silva. A nomeação foi publicada no Diário Eletrônico de Contas desta terça (17).

Salário

O filho de João Malheiros continuará com o salário de aproximadamente R$ 9,3 mil mensais. A amizade de longa data entre o pai e Emanuel, que até o ano passado foram correligionários do PR, assegurou a permanência de Júlio César no cargo.