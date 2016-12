Marcelo Oliveira permanece à frente do serviço de saneamento da Capital

Gilberto Leite/Rdnews Como credenciais para exercer a função, Marcelo Oliveira lembra que criou a Sanecap na gestão do ex-prefeito Roberto França, na década de 90; ele afirma que mudou perfil da companhia em seis meses

O atual interventor da Cab, Marcelo Oliveira foi indicado, pela Arsec para diretor operacional RK Partners, uma das credoras do Grupo Galvão, que assumirá a concessão dos serviços de saneamento de Cuiabá. Contabilizado entre os homens de confiança do prefeito Mauro Mendes (PSB), caberá a ele verificar se a empresa está cumprindo o aditivo com a prefeitura e permanecerá na função quando Emanuel Pinheiro (PMDB) assumir a chefia do Executivo.

O aditivo inclui investimento de R$ 204 milhões nos próximos 18 meses para realização de obras emergenciais. Nos próximos sete anos, deverá investir R$ 1,21 bilhão para coletar e tratar 100% do esgoto em Cuiabá.

Como credenciais para exercer a função, Marcelo Oliveira lembra que criou a Sanecap na gestão do ex-prefeito Roberto França, na década de 1990. Entre os investimentos realizados pela companhia municipal, cita a construção das ETAs do Coopemah e Ribeirão do Lipa, de adutoras e sistemas de água no Altos da Serra I e II, Doutor Fábio I e II e Altos da Boa Vista, além da elevatória da Prainha e coletor Mané Pinto. “Foi uma gestão que aplicou muito no saneamento de Cuiabá e quem estava à frente aquela época era eu, o secretário Marcelo”, declarou.

Marcelo Oliveira também lembrou que em 02 de maio, quando Mauro decretou a intervenção na Cab, o retirou da Secretaria Municipal de Obras para dirigir a companhia de saneamento devido à experiência já acumulada. Ele afirmou ainda ter mudado o perfil da companhia em apenas seis meses, garantindo diversos investimentos. “Em pouco tempo estaremos inaugurando novas estações de tratamento de água, reservações e padronizações que já estão melhorando muito o serviço prestado à população, refletindo muito no sistema de água de Cuiabá”, completou.

Sobre a nomeação para diretor técnico da companhia de saneamento,Marcelo Oliveira diz que conta com a colaboração dos 800 funcionários para vencer o desafio de levar água e coleta e tratamento de esgoto para a população de Cuiabá. “O que não se fez em muitos anos, vamos ter que fazer agora numa pancada só, em 18 meses”, concluiu.

Credora da CAB assume saneamento e tem 180 dias para iniciar trabalhos