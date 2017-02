Mauro aponta cretinos na oposição e nega diálogo para disputa em 2018

Gilberto Leite Ex-prefeito Mauro Mendes diz que oposição tem cretinos que batem e assopram

O ex-prefeito de Cuiabá Mauro Mendes (PSB) voltou a dizer que ainda é muito cedo para discutir as eleições de 2018. Além disso, garante ser fiel ao governador Pedro Taques (PSDB). Mauro revela ainda "assédio" do bloco de oposição, que cogita lançá-lo candidato à majoritária e ironiza dizendo que os oposicionistas “batem e assopram”.

“Não podemos terminar uma eleição e começar outra. É muito cedo para falar de 2018. Vamos voltar as nossas energias para 2017. Eu nunca tive diálogo com a oposição. Nunca conversei com ninguém. Aliás, alguns lá são mesmo cretinos, porque batem e assopram. Poucos dias atrás tinham alguns aí que estavam me criticando, criticando os parques da cidade e aí passa alguns dias me convidam para ser candidato”, disse o socialista à Rádio Capital FM, durante entrevista na manhã dessa terça (21).

O comentário do ex-gestor está relacionado à alfinetada do presidente estadual do PMDB, deputado federal Carlos Bezerra, que durante a posse do prefeito Emanuel Pinheiro, disse que as prioridades do novo gestor não serão parques. Mauro inaugurou o Parque das Águas e o Tia Nair.

No entanto, o PP, partido do ministro da Agricultura, Blairo Maggi, tem flertado com o PMDB. Recentemente, o presidente estadual da sigla, deputado federal Ezequiel Fonseca, teceu duras críticas ao governador Pedro Taques durante uma reunião com o chamado grupo dos 8 (PMDB, PR, PSC, PCdoB, PTB, PDT, PP e PT), dizendo que fez uma gestão fracassada.

Contudo, O empresário Eraí Maggi (PP), uma das principais lideranças do partido, garante que a legenda segue na base do governador Pedro Taques e que não integra o grupo. Blairo também garantiu que não faz parte do bloco de oposição.

Caso o PP se una a esse bloco no ano que vem, o projeto do grupo terá o apoio do ministro da Agricultura. No entanto, o discurso de Mauro é muito parecido com o do Blairo - aliado de muito tempo - que garante apoiar a gestão de Taques e se exclui do bloco de oposição.

“Primeiro a gente tem que almoçar, fazer uma digestão e depois pensar no jantar. Nós não temos como pensar hoje no que vamos fazer em 2018. Nós temos problemas muito mais sérios este ano. Vamos ajudar o governador, vamos ajudar a resolver os problemas, temos que ser parceiros, não fazer oposição por oposição", disse Mauro, despistando qualquer união ao grupo oposicionista.