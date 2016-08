Mauro critica propostas de Wilson e Emanuel sobre Cuiabá Vest e VLT

O prefeito Mauro Mendes (PSB) se diz contrário a propostas feitas pelo candidato do seu grupo políticos Wilson Santos (PSDB) e do adversário Emanuel Pinheiro (PMDB). “Os dois estão falando de coisas que não procedem”, disse socialista em entrevista à Rádio Capital FM, hoje (29).

Gilberto Leite/Rdnews Prefeito Mauro Mendes critica as propostas dos candidatos Wilson e Emanuel

Wilson promete retomar o programa Cuiabá Vest, um cursinho público. Mauro foi categórico em dizer que depois que o estudante entra no Ensino Médio a obrigação da formação é do Estado, não da prefeitura. “A obrigação da prefeitura é com as crianças. Depois disso a obrigação é do Estado, que vai até o Ensino Médio. Depois disso, a obrigação é da União. Então, a obrigação do município é botar criança na escola, é fazer creche, é cuidar do ensino fundamental”, comenta.

O Cuiabá Vest foi extinto na gestão do socialista, devido à reforma administrativa, que solicitou ao governo estadual a responsabilidade quanto à condução da educação superior, bem como a ampliação do programa para outros municípios. O governador Pedro Taques prometeu se responsabilizar pelo programa, o que até hoje não aconteceu. Foi ensaiada a inauguração, e o programa tinha até nome novo, MT Vestibular.

O candidato da coligação “Dante de Oliveira” Wilson Santos disse que deseja retomar o cursinho porque segundo ele, durante sua gestão nos anos de 2005 a 2010, o programa beneficiou cerca de 6 mil alunos. “O Cuiabá Vest retornará em março do ano que vem, financiado com a iniciativa privada e por patrocinadores”, disse o candidato do PSDB.

Além disso, Wilson ainda prometeu a volta do programa Bolsa Universitária, que foi considerado ilegal pelo Ministério Público.

Wilson quer voltar com Cuiabá Vest e bolsa universitária, barrada pelo MP

Crítica a Emanuel

O prefeito criticou também o candidato de oposição ao grupo Emanuel Pinheiro (PMDB) por dizer que vai chamar para prefeitura a responsabilidade de concluir as obras do VLT, caso seja eleito. Mauro diz que o peemedebista tem boa vontade, mas nesse caso não sabe o que está falando, pois Cuiabá não tem condição financeira para isso.

"Cuiabá não tem condição de tocar uma obra igual o VLT. Impossível. Não tem competência técnica para isso. Teria que contratar tudo. Quem vai bancar a tarifa disso? A prefeitura? Não tem a menor condição”, comentou o prefeito.

Mauro também falou sobre a inviabilidade de uma Parceria Público-Privada para conduzir as obras do modal. “Falar que vai fazer PPP. Não tem viabilidade para PP. Se tivesse, já teria um monte gente (empresas) batendo nas portas”, disse.

A promessa do candidato também já havia sido criticado pelo governador Pedro Taques (PSDB) e disse que o peemedebista falta com a verdade ao afirmar ser possível concluir as obras do VLT sem recursos dos governos estadual e federal.

“Não podemos permitir que façam com Cuiabá o que fizeram com Mato Grosso. O mesmo grupo que quebrou o Estado, agora, quer quebrar nossa Capital”, afirmou Taques se referindo ao ex-governador Silval Barbosa (PMDB), preso há quase 1 anos.